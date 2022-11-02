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Şaşırtan görüntüler! Kazla baş edemeyen yaşlı adam torununu kalkan olarak kullandı

02.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'da bir dede, torunuyla çıktığı müze gezisi esnasında müzenin dışındaki parkta vakit geçiriyordu. Parkta gezinen kazlardan biri torununa saldırınca, ona doğru koşan küçük kızı kucaklayıp kaza karşı kalkan olarak kullanan dedenin görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Şaşırtan görüntüler! Kazla baş edemeyen yaşlı adam torununu kalkan olarak kullandı

İsmi açıklanmayan yaşlı bir adamın bir kazla mücadele ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tayvan'da, Chimei Müzesi'nin dışındaki Metropolitan Park'ta torunuyla vakit geçiren yaşlı adam, onun çığlıkları üzerine şaşkına döndü.

TORUNUNU YAKALADI

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Küçük kız arkasında onu kovalayan kazdan kaçarak dedesine doğru koştu. Hızlı bir hareketle torununu kucaklayan yaşlı adam, birkaç adım gerileyip kucakladığı torununu sallayarak kız bacaklarıyla kaza vurana kadar ilerledi. Kaz çarpmanın etkisiyle korkarak ikilinin yanından uzaklaştı.

İSMİ BECKHAM

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Bildirildiğine göre Chimei Müzesi'nde parkta yaşayan 14 beyaz kaz var. Küçük kıza saldıran kazın isminin ise Beckham olduğu açıklandı. Müzenin şimdi insanlara kazları beslememelerini veya yaklaşmamalarını söylediği de bildirildi.

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Tayvan

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