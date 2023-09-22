Şaşırtan iddia! Harika Avcı intihar etmek isterken yakalandı! "Elinden silahı ben aldım"

Türk sinemasında sayısız filmde rol alan ve seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan Harika Avcı gündemde yer alıyor. Güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vuran Avcı’ya geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konulmuş ve ünlü ismin tedaviyi reddettiği öğrenilmişti.

SİLAHLA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ İDDİASI

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bilal Özcan’ın iddiasına göre Harika Avcı intihara teşebbüs etti. Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği öğrenilen Avcı'nın, evinde "Tuvaletim geldi" diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

"ELİNDEN SİLAHI BEN ALDIM"

Canlı yayına bağlanan Onur Akay "Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı... Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi." açıklamasını yaptı.