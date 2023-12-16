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    4. Şaşkına çeviren görüntüler! Oyun oynayan çocukların şakası bir anda kabusa döndü... Küçük çocuğu timsahın önüne attılar

    Şaşkına çeviren görüntüler! Oyun oynayan çocukların şakası bir anda kabusa döndü... Küçük çocuğu timsahın önüne attılar

    16.12.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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    Yurtdışında kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı. Küçük çocukların iskelede oyun oynadıkları anlarda arkadaşlarından birini ittirerek timsahın önüne attığı görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmazken o anlar viral oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü milyonlarca izlenmeye ulaşırken endişe yarattı. Yurtdışında kaydedilen görüntülerde iskelenin üzerinde oyun oynayan çocuklar yer aldı. İskelenin altından çeken timsahı izleyen çocuklar kendi aralarında şakalaşırken çocuklardan biri arkasını iterek göle düşmesine neden oldu. Küçük çocuk timsahın önünde düşerken görüntüler sona erdi.

    SOSYAL MEDYADAN TARTIŞMA YARATTI

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    Görüntülerin arasından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken timsahın uzaktan kumanda ile yönetilen bir oyuncak olduğunu söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise görüntülerin karşısında şoke olduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunu çeken kişinin hiçbir şey yapmamasına gerçekten inanamadım" dedi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Bu korkunç" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya timsah
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