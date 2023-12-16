Şaşkına çeviren görüntüler! Oyun oynayan çocukların şakası bir anda kabusa döndü... Küçük çocuğu timsahın önüne attılar

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü milyonlarca izlenmeye ulaşırken endişe yarattı. Yurtdışında kaydedilen görüntülerde iskelenin üzerinde oyun oynayan çocuklar yer aldı. İskelenin altından çeken timsahı izleyen çocuklar kendi aralarında şakalaşırken çocuklardan biri arkasını iterek göle düşmesine neden oldu. Küçük çocuk timsahın önünde düşerken görüntüler sona erdi.

SOSYAL MEDYADAN TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin arasından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken timsahın uzaktan kumanda ile yönetilen bir oyuncak olduğunu söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise görüntülerin karşısında şoke olduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunu çeken kişinin hiçbir şey yapmamasına gerçekten inanamadım" dedi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Bu korkunç" yorumunu ekledi.







