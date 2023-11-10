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    4. Seyir halindeki aracın içinde müstehcen film izlerken yakalandı! Yetmedi direksiyon başında mastürbasyon yaptı... Görüntüler tepki çekti

    Seyir halindeki aracın içinde müstehcen film izlerken yakalandı! Yetmedi direksiyon başında mastürbasyon yaptı... Görüntüler tepki çekti

    10.11.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyanın tepkisi çekti. Londra'nın son derece işlek caddelerinden birinde seyir halindeki aracının direksiyonunda ismi açıklanmayan bir sürü yetişkin film görüntüleri izlerken görüldü. Yoldan geçen bir bisikletli tarafından çekilen görüntülerde sürücü mastürbasyon yaparken ifşa edildi.

    Londra'nın yoğun trafiğinde arabasını sürerken telefonunda yetişkinlere yönelik müstehcen içerik izlediği tespit edilen bir sürücü sosyal medyadan ifşa edilince tepkilerin odağına yerleşti. Adamın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde başkentin sokaklarında aracıyla dolaşırken mastürbasyon yaptığı görüldü.

    O ANLARA İSYAN ETTİ

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    Görüntüleri Greg adındaki bir bisikletli cep telefonuyla kaydederek, "Bu nasıl bir görüntü? Londra Cannon Caddesi'nin en yoğun olduğu saatte, porno izleyerek mastürbasyon yapan bir adam. Yolları bu insanlarla paylaşmak zorundayız" notunu ekledi.

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    250 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntüler kısa sürede sosyal medyadan tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun gerçekten komik olmadığını birisi ona söylemeli. Diğer yaya ve sürücülerin güvenliğini hiçe sayoyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yargıcın önünde bu kadar gururlu durmayacak. Başına gelen her şeyi hak ediyor" yorumunu yaptı.

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    porno mastürbasyon Londra
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