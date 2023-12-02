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    4. Tamamı altından yapılan iç çamaşırını tanıttı! Sosyal medyadan yorum yağdı... "Dilan Polat bunu kaçırmazdı"

    Tamamı altından yapılan iç çamaşırını tanıttı! Sosyal medyadan yorum yağdı... "Dilan Polat bunu kaçırmazdı"

    02.12.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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    Dubai'de tamamı altından yapılan bir iç çamaşırının tanıtım görüntüleri sosyal medyanın gündemine yerleşti. Türk işçiliğinin kullanıldığı altın iç çamaşırı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken yorum yağmuruna tutuldu.

    Dubai'de altından yapılan iç çamaşırının tanıtıldığı görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca viral olmayı başardı. 750 gram altın kullanılarak Türk işçiliğiyle tasarlanan iç çamaşırı satışa çıkartılırken değeri net olarak açıklanmadı. İç çamaşırının gelinler için hazırlanan özel bir koleksiyonda tanıtıldığı ifade edildi.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcıları altın iç çamaşırı görüntülerine yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Pamuklu don neyinize yetmiyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dilan Polat bunu kaçırmazdı" yorumunu yaptı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından görgüsüzlük olarak yorumlanırken bazı kullanıcılar ise dikkat çekmek için yapılabileceğini savundu.

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    sosyal medya Altın iç çamaşırı
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