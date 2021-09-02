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  4. Şaşkına çeviren vaka! Alman kadının gözünden solucan çıkarıldı

Şaşkına çeviren vaka! Alman kadının gözünden solucan çıkarıldı

02.09.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Tıp Dergisi New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir vaka raporu duyanın ağzını açık bırakan türdendi. Antropolog olan ve Almanya'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giden bir kadının göz kapağından solucan çıkarıldı.

Şaşkına çeviren vaka! Alman kadının gözünden solucan çıkarıldı

Antropolog olan ve iş için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan kadın döndüğünde gözünde hareket eden bir şey olduğunu fark edince hemen hastaneye başvurdu.

'Göz solucanı' olarak da bilinen Loa loa, Alman kadının gözünden çıkarıldı. Boş zamanını ata binerek ve balık tutarak geçirdiğini söyleyen kadına doktorlar, çiftlik hayvanları etrafında çalışılıyorsa parazit solucanların insanların gözüne girebileceğini söyledi. Ancak bunun, çoğunlukla Afrika ülkelerinde görülebilen bir vaka olduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Orta Afrika Cumhuriyeti
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