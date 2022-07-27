Şaşkına döndüler! Devasa köpekbalığını takip ederken bekledikleri bu kadarı değildi

Discovery Channel'da 'Köpekbalığı Hafatası'nın bir parçası olarak Pazartesi gecesi gösterilen "Oz'un Mega Avcıları"nda, bir dalgıç, büyük beyaz bir köpekbalığını takip ederken, hayvanın neredeyse dalgıcın suratına dışkıladığı anlar kameralara yansıdı. 3 saniyelik videoda, köpekbalığı dalgıçların önünde yüzerken yoğun miktarda dışkıladı.

AMAÇLARI DA BUYDU

Aslında, Dr. Charlie Huveneers ve biyologlardan oluşan ekibi, zaten dev köpekbalığının dışkısından bir örnek almaya çalışıyorlardı. Bilim insanları, Güney Avustralya'da bulunan yarısı yenmiş bir mako köpekbalığının ölümünden büyük bir beyazın sorumlu olup olmadığını anlmak için dışkı örneğine ihtiyaç duyuyorlardı.

İLGİ ÇEKTİ

O anın görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok insan ilk kez bir köpekbalığının nasıl dışkıladığını gördüğüne dikkat çekerken, kimileri de olayı tiye alarak şakalar yaptı.

SADECE ET TÜKETİRLER

Büyük beyazların, 6 metre uzunluğa ve neredeyse 2500 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilirler. Etçil olan bu canlılar, diğer hayvanların yanı sıra foklar, deniz aslanları, yunuslar ve balıklardan oluşan diyetleriyle sadece et tüketirler.



