Satın aldığı evde gizli bir bölme buldu! 1900’lü yıllardan kalan yeri oyun odasına çevirdi

İngiltere’de yaşayan Ben Mann ve eşi Kimberly, 2015 yılında evlerini satarak kendilerine yeni bir yuva satın aldı. Çift 1900’lü yıllardan kalan yeni satın aldıkları evde çeşitli tadilat ve düzenlemeler yaptı. Ancak 2015 yılından bu yana kapalı bir tahtanın altında duran bölmeyi fark etmedi. Tahtaların çürümesi üzerine harekete geçen Mannü kapalı tahtayı kaldırdı ve hiç beklemediği gizli bir bölmeyle karşılaştı.

MERDİVENLERİ TAKİP ETTİ

Tahta bölmeyi kaldırdıktan sonra bir boşluk olduğunu fark eden Mann, merdivenleri takip ederek evin alt kısmındaki mahzene indi. Başına gelen durum hakkında açıklamalarda bulunan Ben Mann, "Evi ilk aldığımda, evi satan kişi yeteri kadar araştırmama izin vermedi. Bu nedenle gizli bir mahzen olduğunu bilmiyordum. Gizli oda su ve moloz yığınlarıyla doluydu. Tamiratın ardından mahzeni, evime kattım" dedi.

OYUN ODASI HALİNE GETİRDİ

Birtakım yenilemelerden sonra keşfettiği mahzeni Mann, oyun odasına çevirdi. 39 yaşındaki adam şimdilerde günün büyük bir bölümünü bu gizli bölmede geçirdiğini söyledi.



