Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Satın aldığı evde gizli bir bölme buldu! 1900’lü yıllardan kalan yeri oyun odasına çevirdi

Satın aldığı evde gizli bir bölme buldu! 1900’lü yıllardan kalan yeri oyun odasına çevirdi

18.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Mann isimli bir adam 2015 yılında 1900’lü yıllardan kalma bir ev satın aldı. Evi ilk satın aldığında kapalı halde duran bir tahtanın varlığını fark etmeyen Mann, 7 yıl sonra gizemli bölmeye ulaştı. Tahtanın ardından yepyeni bir bölümün çıktığını fark eden Mann, tadilatla birlikte evine bu kısmı ekledi ve kendisine özel bir oyun odasına kavuştu.

Satın aldığı evde gizli bir bölme buldu! 1900’lü yıllardan kalan yeri oyun odasına çevirdi

İngiltere’de yaşayan Ben Mann ve eşi Kimberly, 2015 yılında evlerini satarak kendilerine yeni bir yuva satın aldı. Çift 1900’lü yıllardan kalan yeni satın aldıkları evde çeşitli tadilat ve düzenlemeler yaptı. Ancak 2015 yılından bu yana kapalı bir tahtanın altında duran bölmeyi fark etmedi. Tahtaların çürümesi üzerine harekete geçen Mannü kapalı tahtayı kaldırdı ve hiç beklemediği gizli bir bölmeyle karşılaştı.

MERDİVENLERİ TAKİP ETTİ

2

Tahta bölmeyi kaldırdıktan sonra bir boşluk olduğunu fark eden Mann, merdivenleri takip ederek evin alt kısmındaki mahzene indi. Başına gelen durum hakkında açıklamalarda bulunan Ben Mann, "Evi ilk aldığımda, evi satan kişi yeteri kadar araştırmama izin vermedi. Bu nedenle gizli bir mahzen olduğunu bilmiyordum. Gizli oda su ve moloz yığınlarıyla doluydu. Tamiratın ardından mahzeni, evime kattım" dedi.

Çift vajinalı kadın “Biri aşk, biri iş için” açıklamasıyla gündem yaratmıştı! Şimdi hamile olduğunu duyurduÇift vajinalı kadın “Biri aşk, biri iş için” açıklamasıyla gündem yaratmıştı! Şimdi hamile olduğunu duyurdu

OYUN ODASI HALİNE GETİRDİ

Birtakım yenilemelerden sonra keşfettiği mahzeni Mann, oyun odasına çevirdi. 39 yaşındaki adam şimdilerde günün büyük bir bölümünü bu gizli bölmede geçirdiğini söyledi.

Ekoseksüeller dünya ile yakınlaşmanın gezegeni kurtaracağını savundu! Sosyal medyada popüler oldularEkoseksüeller dünya ile yakınlaşmanın gezegeni kurtaracağını savundu! Sosyal medyada popüler oldular


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ağaçla öpüşüp, denizle sevişiyorlar! “Dünyayı bu kurtaracak”Ağaçla öpüşüp, denizle sevişiyorlar! “Dünyayı bu kurtaracak”
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

İlişki yaşayamadığını söyledi! “Güzel olduğum için erkekler...”

İlişki yaşayamadığını söyledi! “Güzel olduğum için erkekler...”

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.