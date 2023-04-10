Satın alma nasıl yazılır, satın alma yazımı nasıl olmalıdır? Satın alma ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile iletişim halinde olmuşlardır. Toplumların dil, din veya kültürleri bu sayede birbirleri ile etkileşim halinde olur. Türkçe farklı kökenli kelimelerin sıklıkla yer aldığı bir dildir. Genel olarak farklı kökenli kelimelerin yazımlarında sıkıntılar olabilmektedir. Türkçe yazım kurallarına uyulması gereken bir dildir. Yazılı anlatımda uymamız gereken yazım kuralları, anlatımın doğru ifade edilmesi için önemlidir. Yazılı anlatımda kelimelerin yazım kurallarına uygun yazılması, sözlü anlatımda ise kelimelerin doğru telaffuz edilmesi çok önemlidir. Yazım kurallarına uymak okul hayatı itibari ile önem taşımaktadır. Okul hayatı ardından iş hayatı ve günlük yaşam içinde yazım yanlışlarına uyarak kendimizi ifade etmemiz gerekir. Özellikle iki kelimeden oluşan ve ikileme halinde olan kelime gruplarının yazımında yanlışlık yapılabilir.

Satın alma nasıl yazılır?

İki kelimeden oluşan veya ikileme şeklinde olan kelime gruplarının yanlış yazılması durumunda yazım yanlışı oluşmaktadır. Bazı kelime grupları bitişik yazılırken bazıları ise ayrı yazılmaktadır. Genel olarak en doğru yazımı TDK’dan öğrenmek mümkündür. Satın alma doğru yazılışı karıştırılabilen bir kelime grubudur. Kelime grubunun doğru yazılışı TDK’ye göre “satın alma” şeklindedir. Satın alma kelimesinin birleşik yazılması durumunda yazım yanlışına sebebiyet verilmiş olur.

Satın alma ayrı mı yazılır?

Yazılı anlatımda kelimelerin yazımında yanlışlık yapılması mümkündür. Özellikle kelime gruplarında daha çok karıştırma durumu olabilmektedir. Satın alma bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda da ikilem olabilir. Satın alma TDK’ye göre ayrı yazılması gereken bir kelime grubudur. Yazım yanlışı yapmamak için satın alma yazımı ayrı yani “satın alma” şeklinde yazmak gerekir.