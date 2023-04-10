EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Satın alma nasıl yazılır, satın alma yazımı nasıl olmalıdır? Satın alma ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Satın alma nasıl yazılır, satın alma yazımı nasıl olmalıdır? Satın alma ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.03.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı kökenli kelimeler açısından oldukça zengin bir dildir. Öz Türkçe kelimelerin yanında dilimizin etkileşim içinde olduğu dillerden gelen kelimeler de oldukça fazladır. Dilimizde kelime sayısı çok fazla olduğu için kelimelerin yazımlarında karışıklık olabilmektedir. Özellikle birleşik kelimeler ve ikilemelerde çok daha fazla karışıklık olma ihtimali vardır.

Satın alma nasıl yazılır, satın alma yazımı nasıl olmalıdır? Satın alma ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile iletişim halinde olmuşlardır. Toplumların dil, din veya kültürleri bu sayede birbirleri ile etkileşim halinde olur. Türkçe farklı kökenli kelimelerin sıklıkla yer aldığı bir dildir. Genel olarak farklı kökenli kelimelerin yazımlarında sıkıntılar olabilmektedir. Türkçe yazım kurallarına uyulması gereken bir dildir. Yazılı anlatımda uymamız gereken yazım kuralları, anlatımın doğru ifade edilmesi için önemlidir. Yazılı anlatımda kelimelerin yazım kurallarına uygun yazılması, sözlü anlatımda ise kelimelerin doğru telaffuz edilmesi çok önemlidir. Yazım kurallarına uymak okul hayatı itibari ile önem taşımaktadır. Okul hayatı ardından iş hayatı ve günlük yaşam içinde yazım yanlışlarına uyarak kendimizi ifade etmemiz gerekir. Özellikle iki kelimeden oluşan ve ikileme halinde olan kelime gruplarının yazımında yanlışlık yapılabilir.

İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif nasıl yazılır?

Satın alma nasıl yazılır?

İki kelimeden oluşan veya ikileme şeklinde olan kelime gruplarının yanlış yazılması durumunda yazım yanlışı oluşmaktadır. Bazı kelime grupları bitişik yazılırken bazıları ise ayrı yazılmaktadır. Genel olarak en doğru yazımı TDK’dan öğrenmek mümkündür. Satın alma doğru yazılışı karıştırılabilen bir kelime grubudur. Kelime grubunun doğru yazılışı TDK’ye göre “satın alma” şeklindedir. Satın alma kelimesinin birleşik yazılması durumunda yazım yanlışına sebebiyet verilmiş olur.

Doküman nasıl yazılır? Doküman nasıl yazılır?

Satın alma ayrı mı yazılır?

Yazılı anlatımda kelimelerin yazımında yanlışlık yapılması mümkündür. Özellikle kelime gruplarında daha çok karıştırma durumu olabilmektedir. Satın alma bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda da ikilem olabilir. Satın alma TDK’ye göre ayrı yazılması gereken bir kelime grubudur. Yazım yanlışı yapmamak için satın alma yazımı ayrı yani “satın alma” şeklinde yazmak gerekir.

Siyah zeytin nasıl yazılır? Siyah zeytin nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...
Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var?
Anahtar Kelimeler:
tdk yazım tdk yazım kuralları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.