Satranç dünyasını karıştıran taciz iddiası! ABD Kadınlar Satranç Şampiyonu Jennifer Shahade’nin itirafından sonra yeni şikayetler geldi

Santranç dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Kosta Rikolu Alejandro Ramiz, henüz 16 yaşındayken dünyanın en genç ikinci büyükustası unvanını kazanmıştı. Orta Amerika’da ilk büyükusta unvanını kazanan kişi olarak tarihe geçen Ramirez hakkında taciz iddialarıyla gündeme geldi. Katıldığı müsabakalarda ABD’yi temsil eden ve genç oyuncalara koçluk yapan Ramirez’in taciz skandalının ardından üyeliklerinin askıya alındığını belirtti.

ŞİKAYETLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Eski ABD Kadınlar Satranç Şampiyonu Jennifer Shahade kendi sosyal medya hesabından Ramirez’in iki kez cinsel tacize maruz kaldığını itiraf etti. Shahade’nin itirafının sonrasında olay tarihinde Ramirez tarafından satranç eğitimi almış reşit olmayan en az 10 kadın da taciz şikayetinde bulundu.

Amerikan Wall Street Journal Gazetesi, iddiaların daha önce de ortaya atıldığını ancak Ramirez’in de üyesi olduğu St. Louis Satranç Kulübü tarafından olayın kapatıldığını iddia etti. Taciz skandalının ortaya çıkmasından sonra artan tepkilerle birlikte St. Louis Satranç Kulübü, Ramirez'in görevine son verdi. ABD Satranç Federasyonu soruşturma başlattı. Dünya Satranç Federasyonu da Ramirez'i Sporcular Komisyonu'ndan çıkardı.