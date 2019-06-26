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Savaş çanları çalıyor: NATO'dan yeni hamle

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

NATO'nun uzay alanında stratejisini belirleyecek plan savunma bakanlarının onayına sunulmaya hazırlanıyor. Uzay da denizler, hava ve kara gibi NATO için operasyonel bir alan haline getirilecek.

Savaş çanları çalıyor: NATO'dan yeni hamle

NATO tarihinde bir ilke imza atarak, uzay alanında stratejisini belirlemek için harekete geçti.

NATO'nun savunma bakanları, Çin ve Rusya gibi ülkelerin uzay alanında attığı adımlar karşısında bir çerçeve belgesine imza atmaya hazırlanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Uzay gündelik hayatımızın bir parçası, barışçıl amaçlar için olduğu kadar saldırganlık için de kullanılabilir" dedi. Uyduların hacklenebileceği ve silaha dönüştürülebileceğine dikkat çeken Stoltenberg, NATO'nun tetikte olmasının önemli olduğunu vurguladı.

NATO'nun yeni politikası, uzayla ilgili tartışmalı konuları ele alma, bu durumlara nasıl cevap verilmesi gerektiği gibi durumlar için çerçeve niteliği taşıyacak. İttifakın hedefinde, uzayı NATO için denizler, hava ve siber platformlar gibi operasyonel bir alan haline getirmek var.

NATO 2011 ve 2012 yıllarında da benzer bir belge hazırlamaya çalışmıştı, bu girişim başarılı olamamıştı. Ancak yetkililer artık uzayın daha rekabetçi ve tartışmalı bir konu haline geldiğine dikkat çekiyor.

5. MADDE UZAY İÇİN İŞLETİLECEK Mİ?

NATO içerisinde uzaya yolculuk yapan ülkeler yer alıyor. NATO şu noktada bu ülkelere ait kaynakları kullanacak. Konuya ilişkin bilgi veren NATO kaynağı, "NATO kendisine uydu alıp, işletmeyecek. Müttefiklerin sağladığı uzay hizmetlerine dayalı olacağız" dedi.

Ancak uzun vadede NATO tarafından çalıştırılan bir uzay sistemi geliştirilebileceği belirtiliyor.

NATO'nun uzay çalışmalarıyla ilgili en büyük tartışmanın odağında ittifakın anlaşmasında yer alan 5'inci maddesi yer alıyor. Bu madde ittifakın herhangi bir üyesine yönelik saldırıyı ittifaka yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini talep ediyor. Stoltenberg bu maddenin uzay konusunda nasıl uygulanacağını tartışmak için çok erken olduğunu söylüyor.

NATO NEDEN UZAYLA İLGİLENİYOR?

Dünyanın yörüngesinde 2 bin aktif uydu ve yarım milyon parça moloz bulunuyor. Bunlardan 30 bin ile 40 bininin uydulara zarar verebilecek nitelikte olduğu düşünülüyor. Şu an için dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş bir silah bulunmuyor. Ancak konu hakkında bilgi veren NATO yetkilisi Çin ve Rusya'nın saldırgan tavrının endişelerin artmasına neden olduğunu söylüyor.

ABD, Rusya ve Çin, düşman ülkelere ait uyduları dünya üzerindeki füzeler ile vurma kapasitesine sahip. Ayrıca bu ülkelerin uyduları etkisiz hale getirecek lazer teknolojisi geliştiriyor olabileceği belirtiliyor.

ABD'de Başkan Donald Trump, ülkesine ait bir uzay gücü kurulması için emir vermişti. Henüz ABD Kongresi'nden onay almayan Amerikan uzay gücünün, 20 bin personelden oluşacağı belirtiliyor. Uzay gücü, kara, hava ve deniz kuvvetleri iel aynı seviyede olacak.

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Anahtar Kelimeler:
nato uzay çin asker

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