Savaşçı 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yüzbaşı Haydar Bozkurt'a ne oldu? Sarp Levendoğlu ayrılıyor mu? Savaşçı 95. son bölüm izle

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 96. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Savaşçı'nın 15 Mart Pazar yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Haydar Yüzbaşı'nın içinde olduğu aracın patlaması herkesi şoke ediyor. Savaşçı dizisinde Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Yüzbaşı Haydar Bozkurt karakterine ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.
Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.
Savaşçı dizisinde Kılıç Timi'ndeki Yüzbaşı Haydar Bozkurt, 34 yaşında. Mersin Mut’lu. Jandarma Özel Harekat mensubu. Ömrü sınır ötesi operasyonlarında, en belalı çatışmalarda geçmiş. Disiplin sorunu olan, özgür ruhlu bir subay. Pek çok kez soruşturma geçirmiş, başına buyruk davranmış. Ancak komuta kademesi, onun yetenekleri ve kahramanlıkları dolayısıyla kendisini gözden çıkartamamış.
Buna rağmen, Antep’le Ardahan arasında kalan bölgede sık sık tayini çıkıyor. Kimseyle anlaşamadığı için, üstlerinin ilk yollamaya çalıştığı kişi O. Bitmek bilmez taşınmaları, durmadan şehir ve ilçe değiştirmesi sebebiyle, ordu içinde “Yörük Haydar” lakabıyla biliniyor.
Karısı Gökçen, 32 yaşlarında bir hemşire. Kocasının peşinden, yılmadan dolaşıyor. Haydar’ın gidip aylarca gelmemesine de, başına açtığı belalara da alışkın. Hepsine katlanıyor, kocasını seviyor.
Bayram, Haydar üsteğmen iken bölük astsubaylığını yapmış, Kopuz Albay’la bir dönem sınır ötesinde çalışmış. Kağan’ın ise ismini duymuş. Gözü kara, çok becerikli, adanmış bir subay.
Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir.
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