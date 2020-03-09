Savaşçı 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yüzbaşı Haydar Bozkurt'a ne oldu? Sarp Levendoğlu ayrılıyor mu? Savaşçı 95. son bölüm izle

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 96. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Savaşçı'nın 15 Mart Pazar yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Haydar Yüzbaşı'nın içinde olduğu aracın patlaması herkesi şoke ediyor. Savaşçı dizisinde Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Yüzbaşı Haydar Bozkurt karakterine ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.