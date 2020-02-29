Savaşçı bu hafta var mı? Savaşçı dizisi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 95. yeni bölümü 1 Mart Pazar akşamı ekrana gelmeyecek. Fox TV'nin 1 Mart Pazar yayın akışında değişiklik yaşandı. İdlib'den gelen ve Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Fox TV yönetimi bazı dizi ve programların yayınını erteledi. Savaşçı dizisi yerine 1 Mart Pazar akşamı Hadi Be Oğlum isimli Türk filmi yayınlanacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı'nın 95. yeni bölümü 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı yeni bölümde, Türk askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken ortalık bir anda ortalık ateş çemberine dönüyor. Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vuruyor. Türk askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokuyor.

