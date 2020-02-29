MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Savaşçı bu hafta var mı? Savaşçı dizisi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı bu hafta var mı? Savaşçı dizisi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 29.02.2020 03:04 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın merakla beklenen 95. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Savaşçı'nın 1 Mart Pazar yayınlanması planlanan yeni bölümü Fox TV'nin yayın akışından çıkarıldı. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Savaşçı yeni bölüm tarihi ve 95. bölümden nefes kesen fragman.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 95. yeni bölümü 1 Mart Pazar akşamı ekrana gelmeyecek. Fox TV'nin 1 Mart Pazar yayın akışında değişiklik yaşandı. İdlib'den gelen ve Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Fox TV yönetimi bazı dizi ve programların yayınını erteledi. Savaşçı dizisi yerine 1 Mart Pazar akşamı Hadi Be Oğlum isimli Türk filmi yayınlanacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı'nın 95. yeni bölümü 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı yeni bölümde, Türk askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken ortalık bir anda ortalık ateş çemberine dönüyor. Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vuruyor. Türk askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokuyor.
Savaşçı_95 (1)

Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer.

Savaşçı_95 (5)

Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur.
Savaşçı_95 (4)

Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.

Savaşçı_95 (3)

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Başçavuş ve Selçuk Astsubay’ı kaçıran Merlin, Kopuz Albay’a hayatının en zor seçimini yaptırmıştır. Kopuz Albay Merlin’e Ali Başçavuş’un adını verirken, Yüzbaşı Kağan da sürpriz planını devreye sokar. Olayların akışı bir anda değişirken Merlin için artık durum, yeni bir boyut kazanacaktır…

Merlin zaman kaybetmeden, yeni hamlesi için bölgede provakasyon çalışmalarına başlar. Gözüne bir Türk Askeri Üssü’nü kestiren Merlin, Türk Askerleri’yle bölge halkını karşı karşıya getirir. Ancak Yüzbaşı Kağan olayların büyümemesi için elinden geleni yapsa da bölge halkının üsse saldırma girişimi, gerginliği daha da tırmandıracaktır…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Ünlü oyuncu Zalim İstanbul'a veda mı ediyor?Ünlü oyuncu Zalim İstanbul'a veda mı ediyor?
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savaşçı 95. yeni bölüm fragmanı, savaşçı dizisi, savaşçı son bölüm izle, savaşçı neden yok, savaşçı yeni bölüm ne zaman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV 29 Şubat yayın akışı

Kuzey Yıldızı dizisi için flaş karar!

Zalim İstanbul 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeniz ölüyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul'dan ayrılacak mı?

Ünlü oyuncu Zalim İstanbul'a veda mı ediyor?

Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'nın damadı Ali tutuklanıyor! Arka Sokaklar 544. son bölüm izle

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya büyük darbe!

Hekimoğlu 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu'nun rahatını kaçıracak yeni isim!

Hekimoğlu'nda ortalığı karıştıracak yeni isim!

Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay'ın köşkünü bastı! Yamaç ne yapacak?

Çukur'da Yamaç'tan dengeleri değiştirecek hareket!

Babil dizisi neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV'den Babil dizisi kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.