Savaşçı bu hafta var mı? Savaşçı dizisi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 95. yeni bölümü 1 Mart Pazar akşamı ekrana gelmeyecek. Fox TV'nin 1 Mart Pazar yayın akışında değişiklik yaşandı. İdlib'den gelen ve Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Fox TV yönetimi bazı dizi ve programların yayınını erteledi. Savaşçı dizisi yerine 1 Mart Pazar akşamı Hadi Be Oğlum isimli Türk filmi yayınlanacak.
Savaşçı'nın 95. yeni bölümü 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.
Savaşçı yeni bölümde, Türk askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken ortalık bir anda ortalık ateş çemberine dönüyor. Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vuruyor. Türk askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokuyor.
Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer.
Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur.
Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.
Ali Başçavuş ve Selçuk Astsubay’ı kaçıran Merlin, Kopuz Albay’a hayatının en zor seçimini yaptırmıştır. Kopuz Albay Merlin’e Ali Başçavuş’un adını verirken, Yüzbaşı Kağan da sürpriz planını devreye sokar. Olayların akışı bir anda değişirken Merlin için artık durum, yeni bir boyut kazanacaktır…
Merlin zaman kaybetmeden, yeni hamlesi için bölgede provakasyon çalışmalarına başlar. Gözüne bir Türk Askeri Üssü’nü kestiren Merlin, Türk Askerleri’yle bölge halkını karşı karşıya getirir. Ancak Yüzbaşı Kağan olayların büyümemesi için elinden geleni yapsa da bölge halkının üsse saldırma girişimi, gerginliği daha da tırmandıracaktır…
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