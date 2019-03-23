Savaşçı'da Çiğdem Teğmen'e ne oldu? Savaşçı dizisi 68. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 68. yeni bölümü nefesleri kesecek.

Fox TV'de 24 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Savaşçı dizisinde, teröristlerin elinde olan Çiğdem Teğmen için herkes seferber oluyor. Kopuz Albay, Kılıç Timi'ne Çiğdem'i sağ salim bulup getirme emrini verirken, Kağan Bozok geride kimseyi bırakmayacağına söz veriyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kılıç Timi soydaşlarımızı Lazar ve Velid’e vermemek için canını ortaya koyarken, diğer tarafta teröristlerin Çiğdem’in asker olduğunu anlaması, Çiğdem Teğmen’i ölümle burun buruna getirir. Fakat Çiğdem için önemli olan tek şey çocuk Kürşat’ın teröristlerin elinden kurtarılmasıdır…

Diğer tarafta ise Murat, Elsa ve Melik’le ilgili bilgi toplamak için kendini riske atar ve ölümle burun buruna gelir. Kopuz Albay kardeşi Murat’ı kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Çiğdem Teğmen’le irtibatın kesildiği haberi karargahta gerilime sebep olur. Kılıç Timi bir yandan soydaşlarımızı korumak diğer yandan da Çiğdem’in akibetini öğrenmek için acele etmek zorundadır. Fakat Kağan ve Haydar’ın verdiği karar, hem Kopuz Albay’ı hem de Kılıç Timi’ni zor bir tercihle karşı karşıya bırakır.

