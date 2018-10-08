Savaşçı'da nefes kesen final sahnesi! Savaşçı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 3. sezonu nefes kesen bir bölümle açtı. Savaşçı 49. yeni bölümde Kılıç Timi Kaan Bozok’u ele geçirmek için her yerde operasyon yaptı. Ancak Azerbaycan’dan gelen bir istihbarat olayın seyrini değiştirdi. Kaan Yüzbaşı bulunmuş ve bir operasyon daha yapıldı. Kaan Bozok’u kurtarma operasyonunda işler kötü gitti. Yüzbaşı Kaan Bozok bulunamayınca Kılıç Timi çaresiz kaldı.

Savaşçı 49. bölüm final sahnesinde ise Leyla bir kez daha Kağan Bozok'un karşısına çıktı.

SAVAŞÇI YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kağan Bozok, General Ahmet Kutalmış’ı vurmuş ve ardından da izini kaybettirmiştir. Olayın yankıları sürerken Albay İbrahim Kopuz, artık bir suçlu olan Kağan’ı yakalamak için en küçük istihbaratı dahi değerlendirir. Ancak büyük bir askeri zekaya ve yeteneğe sahip olan Kağan’ı ele geçirmek isteyen çeşitli suç örgütleri de vardır. Kılıç Timi, komutanları Kağan’ı yakalama konusunda büyük bir ikilem yaşarken, Selver’i Kağan’ın suçlu olduğuna kimse inandıramaz. Oğlunun hayatından endişelenen Selver, umutla Kağan’dan bir haber bekler. Kaçak hayatına devam eden Kağan ise beklenmedik hamlesiyle Albay Kopuz ve Kılıç Timi’ni şaşkınlığa uğratır.



