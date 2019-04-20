Savaşçı dizisinden tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı dizisi 71. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizisi Savaşçı 71. yeni bölümüyle 21 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek. Savaşçı yeni bölümde, Melik ve adamlarının Türk Üssü’ne saldırısı sürerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı planla teröristlerin ateş çemberini kırmaya çalışır. Ancak nikah masasından kalkıp arkadaşlarına destek için çatışmanın ortasına dalan bir Mehmetçik’in vurulması gerilimin yükselmesine sebep olur. Astsubay Bayram askeri yaşatmak için elinden geleni yaparken, Kılıç Timi teröristlere geçit vermeyecektir.

Bu arada kardeşi Murat’ın suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığından habersiz olan Albay Kopuz, Turan Timi’yle birlikte Kılıç Timi’ne destek için yoldadır. Türk Üssü’ndeki çatışma büyük şiddetiyle sürerken, Albay Kopuz beklenmedik hamlesini yapar ve bu saldırının bedelini teröristlere misliyle ödeteceğini açıkca gösterir..

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.