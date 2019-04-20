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Savaşçı dizisinden tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı dizisi 71. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2019 02:56 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı yeni bölümde, Kılıç Timi Mehmetçik için dünyaya meydan okuyor. Melik için sonun başlangıcı geliyor. Kılıç Timi ona bu toprakları dar etmek için yemin ederken, Türk savaş uçakları teröristlerin yuvalarına bomba yağdırıyor. İşte Savaşçı dizisi 71. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox'un sevilen dizisi Savaşçı 71. yeni bölümüyle 21 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek. Savaşçı yeni bölümde, Melik ve adamlarının Türk Üssü’ne saldırısı sürerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı planla teröristlerin ateş çemberini kırmaya çalışır. Ancak nikah masasından kalkıp arkadaşlarına destek için çatışmanın ortasına dalan bir Mehmetçik’in vurulması gerilimin yükselmesine sebep olur. Astsubay Bayram askeri yaşatmak için elinden geleni yaparken, Kılıç Timi teröristlere geçit vermeyecektir.

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Bu arada kardeşi Murat’ın suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığından habersiz olan Albay Kopuz, Turan Timi’yle birlikte Kılıç Timi’ne destek için yoldadır. Türk Üssü’ndeki çatışma büyük şiddetiyle sürerken, Albay Kopuz beklenmedik hamlesini yapar ve bu saldırının bedelini teröristlere misliyle ödeteceğini açıkca gösterir..

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Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram komutasındaki Kılıç Timi, Lazar ve adamları tarafından pusuya düşürülmüştür. Kılıç Timi bombanın infilak etmesiyle savrulan İlyas’ın şehit mi oldu gerilimini yaşarken, aynı zaman da Kağan ve Haydar komutanlarını kurtarmak için teröristleri bir an önce püskürtmek zorundadır...

Diğer tarafta ise Elsa ve Melik’in farklı bir saldırı yöntemiyle karşı karşıya kalan Kağan, Yörük Haydar ve Kıbrıslı Batur’un pes etmeye niyeti yoktur. Ancak son anda gelişen beklenmedik bir durum Elsa ve Melik kadar Kağan ve Haydar’ı da şaşkına uğratacaktır. Olayların seyri bir anda değişirken, Albay Kopuz gerilimin gittikçe yükseldiği karargahta, oğlunu dua ederek bekleyen Selver’e iyi bir haber verebilecek midir?

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