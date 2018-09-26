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Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

FOX'un iddialı dizilerinden biri olan Savaşçı hakkında ortaya çıkan iddialar bitmek bilmiyor. Savaşçı dizisinin oyuncuları eylemde...

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

İzleyici Fox TV'deki Savaşçı dizisinin yeni sezonunu heyecanla beklerken gelen iddialar çok şaşırtıcı!

Üçüncü sezon çekimlerine başlanan Savaşçı dizisinin ekibinin setinde ödeme krizi nedeniyle ikinci kez iş durdurma eylemi yapıldığı iddia edildi.

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5 GÜN BOYUNCA İŞ DURDU

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu ve Fırat Albayram gibi oyuncuların paylaştığı dizi ekibinin iddiaya göre, sekiz bölümlük ücretlerini alamadıkları için önceki hafta 5 gün boyunca işi durdurdu ve Eskişehir'den İstanbul'a döndü.

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Ancak iki bölüm ödeme aldıktan sonra iş başı yapan oyuncuların, yeni sezonun ilk bölümün çekimlerini bitirdikten sonra kalan 7 bölüm ücretleri için bir kez daha işi durdurduğu öne sürüldü.

İKİNCİ KEZ İŞ DURDURMA EYLEMİ Mİ YAPILDI?

Öte yandan Medyatava'nın iddiasına göre, Savaşçı'yla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise sette ödeme krizi yüzünden değil, senaryoda yapılan değişiklikler yüzünden çekimlere ara verildiği yönünde.

Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı dizinin bu sezon yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

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