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Savaşın sembolü olmuştu! Rusya’nın ‘hamile değil’ dediği Ukraynalı fenomen doğum yaptı

12.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan savaş 17. gününde devam ediyor. Cephede savaş sıcak çatışmalar sürüyor. Bölgeden insani koridor ve sivillerin tahliye çalışmalarına yönelik görüntüler peşi sıra geliyor. Ukrayna’da tüm dünyanın yüzünü gülümsetecek bir olay yaşandı. Rusya'nın vurduğu Mariupol'deki doğum hastanesinden kaçış görüntüleriyle savaşın simgelerinden biri haline gelen Ukraynalı sosyal medya fenomeni Mariana Vishegirskaya doğum yaptı.

Savaşın sembolü olmuştu! Rusya’nın ‘hamile değil’ dediği Ukraynalı fenomen doğum yaptı

Ukraynalı sosyal medya fenomeni Mariana Vishegirskaya’nın Rus saldırısı sırasında Mariupol’daki doğum hastanesinden kaçış görüntüleri dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Hamilenin son günlerini hastanede geçirmek zorunda kalan Mariana Vishegirskaya’nın fotoğrafı Rusya tarafından sahtecilikle suçlanmıştı ve gerçekte hamile olmadığı iddia edilmişti. Ukraynalı güzellik bloggerından sevindirici haber geldi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

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Genç kadının Türkiye'de yaşayan yeğeni, Vishegirskaya'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyledi. Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kislitya da doğumu doğrulayarak, bebeğin adının Veronika olduğunu belirtti. Sosyal medya fenomeninin bebeğini kucağına aldığı karede kaçış sırasında üzerindeki pijamasının hala aynı olduğu kullanıcıların dikkatini çekti.

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RUSYA GÖRÜNTÜLERE 'SAHTE' DEMİŞTİ

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Rusya'nın Londra büyükelçiliği, çarşamba akşamı Mariupol doğum hastanesinden kanlar içinde ayrılan bir hastayı, 'güzellik blogcusu Marianna' olarak tanımlamış, blog yazarının fotoğrafının "propagandacı" olduğunu öne sürdüğü bir Associated Press muhabiri tarafından çekildiğini iddia etmişti. Büyük tepki toplayan bu paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve sayısız insan Rusya büyükelçiliğini kınayan tweet'ler yazmıştı.

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Ukrayna hastaneye yönelik saldırıda 3 sivilin öldüğünü belirtirken, Rusya hastanede hastalar değil Ukraynalı silahlı militanların bulunduğunu savunarak Vishegirskaya'nın yer aldığı görüntülerin sahte olduğunu öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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