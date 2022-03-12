Ukraynalı kadınlar cephedeki yerini aldı! Putin’i uyardılar: Çocuklarımızı öldürdü, ona ödeteceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerleri Ukrayna’daki hareketine başladı. Rusya’nın işgaline karşı askerleriyle birlikte direnen Ukrayna’ya sivil halktan da destek geldi. Ukrayna sokaklarında binlerce kişi AK-47 saldırı tüfeklerini ateşleme konusunda silah eğitimi alıyor. Evlerinde kamuflaj ağları ve moloof kokteylleri hazırlıyor. Ukrayna’nın Lviv şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Kate Matchyshyn, gönüllü olarak orduya katılan isimlerden biri. Aldığı temel eğitimle beraber AK-47’yi ateşleme, yeniden doldurma ve temizleme konusunda bilgi sahibi olarak cephedeki yerini aldı. Cepheden Rus lidere seslenen Matchyshyn, Ukrayna halkının pes etmeyeceğini dile getirdi.

KENDİ İŞİNİ KURACAKTI

Savaşın başlamasından sadece birkaç hafta önce Matchyshyn, kendi masaj salonunu kurmak için adım atmıştı. Kendisini bir anda savaşın ortasında bulduğunu dile getiren Matchyshyn, “Tabii ki birini öldürmek için antreman yapmaktan korkuyorum. Bir insanı öldürmek çok zor bir şey. Bunu yapmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ama böylesine korkunç bir şey için Rusya tarafından eğitilmek zorunda bırakıldık. Ruslar Ukraynalı çocukları öldürüyor, bu yüzden Ukraynalı kadınlar onları korumak için ne gerekiyorsa yapacaklar.” dedi.

Dünyanın her yerindeki kadınların güçlü olduğunu ve özellikle çocuklar söz konusu olduğunda da sert hareket edebildiklerini dile getiren Matchyshyn, “Ukraynalı kadınlar güçlüdür. Putin ne kadar güçlü olduğumuzu anlayacak. Çocuklarımızı öldürdü ve bu yüzden ona ödeteceğiz” diye konuştu.

SAVAŞTAN ÖNCE İŞ İNSANIYDI

23 yaşındaki iş insanı Bohdana Ostapyk, toplu bir sığınak merkezinde her gün yaklaşık 40 yerli silah eğitiminden geçiyor. Savaşın başlamasından önce Kiev’de tarım makinaları fabrikası bulunan Ostapyk, “Savaş birkaç hafta içinde sona erebilir veya yıllarca sürebilir ve durum buysa, kadınlar da dahil olmak üzere herkesin silah kullanmayı bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“500 GÖNÜLLÜYLE BERABER AĞ YAPIYORUZ”

Yerel olarak Barut Kulesi olarak bilinen 16. yüzyıldan kalma eski bir barut deposunda, 25 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi Bohdana Symiakevych, kamuflaj ağları yapmak için endüstriyel ölçekte bir operasyonu koordine ediyor. Fabrikalar tarafından bağışlanan tonlarca malzemeyi ayıklayan, bunları 2 inç genişliğinde şeritler halinde parçalayan ve ardından onları plastik bahçe ağlarına bağlayarak ordunun makinelerini gizlemek için kullandığı 40 ft'e 6 ft'lik ağlar yapan 500 gönüllüden sorumlu.

Bohdana, “Günde yaklaşık 30 ağ yapıyoruz. Bu ülke için gerçekten zor bir zaman ama tüm Ukraynalılar güçlü olacak. Güçlü olabiliriz çünkü dünyanın geri kalanının desteğine sahibiz. Savaş bittiğinde ve kazandığımızda Kırım’a tatile gideceğimiz konusunda kendi aramızda şakalaşıyoruz” dedi.



