Savurgan eş anlamlısı nedir? Savurgan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savurgan kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "savurmak, saçmak" anlamlarına gelen "savur-" fiilinden türetilmiştir. Savur köküne eklenen "+gAn" ekiyle türetilmiştir. Gereğinden fazla harcama yapan müsrif kişiler için kullanılan savurgan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "tutumsuz" olarak verilmiştir. Savurgan kelimesi cümle içinde sıfat görevinde kullanılır ve gereğinden fazla harcama yapan kişiler için kullanılan bir nitelemedir.

Savurgan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıfat olarak kullanılan savurgan kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime bulunur. Bu sözcüklerin bazıları diğer dillerden Türkçeye kazandırılmış ya da türetilmiş kelimelerdir. Savurganın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler günlük hayatta karşılaşılan ama savurgaın eş anlamlısı olduğu bilinmeyen kelimelerdir. Savurgan eş anlamlısı kelimeler:

Tutumsuz

Müsrif

Cebi delik

Savruk

Savurganın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi öğrenirken o kelimenin cümle içinde nasıl kullanıldığını bilmek çok önemlidir. Savurganın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir: