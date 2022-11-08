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Savurgan eş anlamlısı nedir? Savurgan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla kullanılan kelimelerden biri savurgan kelimesidir. Günlük hayatta savurgan sözcüğünün anlamı sahip olduğu para ya da değerli şeyleri koruyup biriktirmeyen, israf eden kişileri tanımlarken kullanılır. Savurgan kelimesiyle aynı anlamı taşıyan ancak savurganla farklı yazılan eş anlamlı kelimeler bulunur. Bu kelimeler farklı olsalar da anlamları savurganla aynı olduğu için cümle içinde savurgan yerine kullanılabilir. Savurganın eş anlamlısı nedir?

Savurgan eş anlamlısı nedir? Savurgan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savurgan kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "savurmak, saçmak" anlamlarına gelen "savur-" fiilinden türetilmiştir. Savur köküne eklenen "+gAn" ekiyle türetilmiştir. Gereğinden fazla harcama yapan müsrif kişiler için kullanılan savurgan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "tutumsuz" olarak verilmiştir. Savurgan kelimesi cümle içinde sıfat görevinde kullanılır ve gereğinden fazla harcama yapan kişiler için kullanılan bir nitelemedir.

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Savurgan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıfat olarak kullanılan savurgan kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime bulunur. Bu sözcüklerin bazıları diğer dillerden Türkçeye kazandırılmış ya da türetilmiş kelimelerdir. Savurganın eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler günlük hayatta karşılaşılan ama savurgaın eş anlamlısı olduğu bilinmeyen kelimelerdir. Savurgan eş anlamlısı kelimeler:

  • Tutumsuz
  • Müsrif
  • Cebi delik
  • Savruk
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Savurganın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi öğrenirken o kelimenin cümle içinde nasıl kullanıldığını bilmek çok önemlidir. Savurganın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

  • Ay başındaki tutumsuz harcamaları, onu ay sonuna kadar zorlu bir sürecin beklediğini gösteriyordu.
  • Kralın müsrif davranışları ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların daha da kötü hâle gelmesine sebep oldu.
  • Pek çok kişi onu cebi delik biri olarak tanımlıyorlar ama bir noktada hem fikirler ki o kendisinden yardım isteyen, ihtiyacı olan herkese el uzatır.
  • Savruk harcamaların sonucunu ay sonunda eline ulaşan kredi kartı borç dokümanında yazan tutarı görünce ne yapacağını bilemeyip öylece dakikalarca kalakaldığında anladı.
  • Yıl sonunda elde edeceği gelirine güvenerek yaptığı tutumsuz harcamaları, yıl sonuna gelmeden alacağı paradan daha fazlasını harcadığı için banka tarafından alıkoyuldu.
  • O görüp görülebilecek en cebi delik bir sevgiliydi.
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