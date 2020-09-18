Saygı dizisinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı! Saygı dizisi oyuncuları kimler?

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin çekimleri devam ederken geçtiğimiz haftalarda dizinin oyuncu kadrosuyla özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Behzat Ç.’nin anti-kahramanı olarak birçok izleyicinin kalbini fetheden Ercüment Çözer’in hikayesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda yer alan Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can, Tansu Biçer ve Rojda Demirer’in hazır bulunduğu fotoğraf çekiminin keyifli ve merak uyandıracak anları kamera arkası videosuna yansıdı.

Adalet kavramını herkese baştan sorgulatacak, Inter Medya yapımcılığındaki dizide Behzat Ç.’den alışık olduğumuz Ercan Mehmet Erdem’in kalemi, yönetmen Ali Taner Baltacı’nın rejisiyle buluşuyor. Toplumsal yozlaşmanın masaya yatırılacağı, sıradışı hikayesi ve yıldız isimleriyle ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ yakında BluTV ekranında izleyiciyle buluşacak.