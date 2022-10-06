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Hava eş anlamlısı nedir? Hava kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerindeki hemen hemen her dilde anlamdaş kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler hem yazılı iletişimi hem de sözlü iletişimi zenginleştirir. Türkçe de eş anlamlı sözcükler bakımından oldukça zengindir. Dilimizde olan ve anlamdaşı bulunan kelimelerden birisi de hava kelimesidir. Peki, hava eş anlamlısı nedir?

Hava eş anlamlısı nedir? Hava kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihsel süreç içinde toplumların sürekli iletişim içinde olması dillerinin birbirlerini etkilemelerine de zemin hazırlamıştır. Bu iletişimden Türkçe de etkilenmiştir. Dilimiz hem yabancı dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Özellikle Arapça, Farsça ve Fransızca gibi diller en çok alışveriş içinde bulunduğumuz dillerin başında gelir. Hava kelimesi de yabancı kökenli sözcüklerden birisidir. Dilimize yerleşen ve pek çok anlamda kullanılabilen havanın eş anlamlısı olan kelimeler de çeşitlilik göstermektedir.

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Hava ne demek?

Hava kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız bu sözcük hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunum yapmasını sağlayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
  • Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü
  • Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu
  • Gökyüzü
  • Çevreyi kuşatan boşluk
  • Esinti
  • Müzik parçalarında tür
  • Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi
  • Sonuçsuz, anlamsız, boş
  • Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik
  • Tarz, üslup
  • Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans
  • Çekicilik
  • Keyif, âlem

Hava kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Kadının bambaşka bir havası vardı.
  • Havada tek bir bulut bile yok.
  • Konuya hiç örnek vermediğin için sözlerin havada kaldı.
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Hava kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hava sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanıldığı için birçok farklı anlamda kullanılabilir. Bu yüzden hava kelimesinin eş anlamı olan sözcük sayısı birden fazladır. Hava eş anlamlısı kelimelerin her biri apayrı anlamlara geldiğinden dolayı bağlama bakarak sözcük seçimi yapmak büyük önem taşır.

  • Ambiyans
  • Atmosfer
  • Çekicilik
  • Esir
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Havanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Havanın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Giydiğin kıyafetler ortamın atmosferine uygun değildi.
  • Güzel bir ambiyans yaratmak için onlarca mum yakmıştı.
  • Şu umutsuz esirden bir an önce sıyrılmalı ve kendine gelmelisin.
  • Değişik bir çekiciliği olan bu kadına ilk görüşte vuruldum.
  • Gözlüklü kızın davranışları sınıfın tüm ambiyansını bozmuştu.
  • Atmosferde tek bir bulut bile olmaması, piknik için doğru günde olduğumuzu gösterir.
  • Partinin ambiyansı pek hoşuma gitmediği için erkenden eve geçtim.
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