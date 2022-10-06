Hava eş anlamlısı nedir? Hava kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihsel süreç içinde toplumların sürekli iletişim içinde olması dillerinin birbirlerini etkilemelerine de zemin hazırlamıştır. Bu iletişimden Türkçe de etkilenmiştir. Dilimiz hem yabancı dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Özellikle Arapça, Farsça ve Fransızca gibi diller en çok alışveriş içinde bulunduğumuz dillerin başında gelir. Hava kelimesi de yabancı kökenli sözcüklerden birisidir. Dilimize yerleşen ve pek çok anlamda kullanılabilen havanın eş anlamlısı olan kelimeler de çeşitlilik göstermektedir.

Hava ne demek?

Hava kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız bu sözcük hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunum yapmasını sağlayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı

Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü

Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu

Gökyüzü

Çevreyi kuşatan boşluk

Esinti

Müzik parçalarında tür

Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi

Sonuçsuz, anlamsız, boş

Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik

Tarz, üslup

Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans

Çekicilik

Keyif, âlem

Hava kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Kadının bambaşka bir havası vardı.

Havada tek bir bulut bile yok.

Konuya hiç örnek vermediğin için sözlerin havada kaldı.

Hava kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hava sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanıldığı için birçok farklı anlamda kullanılabilir. Bu yüzden hava kelimesinin eş anlamı olan sözcük sayısı birden fazladır. Hava eş anlamlısı kelimelerin her biri apayrı anlamlara geldiğinden dolayı bağlama bakarak sözcük seçimi yapmak büyük önem taşır.

Ambiyans

Atmosfer

Çekicilik

Esir

Havanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Havanın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

Giydiğin kıyafetler ortamın atmosferine uygun değildi.

Güzel bir ambiyans yaratmak için onlarca mum yakmıştı.

Şu umutsuz esirden bir an önce sıyrılmalı ve kendine gelmelisin.

Değişik bir çekiciliği olan bu kadına ilk görüşte vuruldum.

Gözlüklü kızın davranışları sınıfın tüm ambiyansını bozmuştu.

Atmosferde tek bir bulut bile olmaması, piknik için doğru günde olduğumuzu gösterir.

Partinin ambiyansı pek hoşuma gitmediği için erkenden eve geçtim.



