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Neşe eş anlamlısı nedir? Neşe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neşe sözcüğü günlük yaşam içinde çok sık kullandığımız kelimelerdendir. Neşe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Neşe sözcüğü olumlu, pozitif bir anlam içerir. Zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanan neşe kelimesinin eş anlamı nedir?

Neşe eş anlamlısı nedir? Neşe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Neşe kelimesinin kökenine indiğimizde pek çok farklı kelimede olduğu gibi farklı bir dilden alıntı olduğunu görürüz. Arapça kökenli olan neşe sözcüğü "neşʾe" kelimesinden alıntıdır. Arapçada "sevinç, neşe" gibi anlamlara gelmektedir. Dilimizde de benzer anlamlar taşıyan kelime zamana sarhoşluk anlamı da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre neşe kelimesinin ilk anlamı "mutlu olma durumunun ortaya çıkması ve dıştan da belli olan sevinç" ifadesidir. İkinci anlamı da "hafif sarhoşluk durumu, çakırkeyif" olarak tanımlanır. Neşe kelimesinin eş anlamı birden fazladır ve bu kelimeleri neşe kelimesini kullandığımız her yerde kullanabiliriz.

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Neşe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Neşe sözcüğü farklı bir dilden dilimize yerleşmiş ve uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Neşe kelimesi, dilimizde mutlu olmaktan doğan sevinç olarak tanımlanır. Arapçada da benzer bir anlama sahip olan neşenin eş anlamlısı kelimeler de aynı anlamlara gelir.

Neşe sözcüğünün birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Neşenin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde neşe yerine kullanılabilir. Ancak neşenin iki anlamı olduğu için kelimeleri kullanmadan önce ana cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Neşe eş anlamlısı kelimeler:

  • Bayram
  • Sefa
  • Şenlik
  • Şetaret
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Neşenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Neşe kelimesi sıkça kullandığımız bir kelimedir. Neşe sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcüklerle çeşitli cümleler kurmak mümkündür. Neşe eş anlamlısı ile kurulan örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Okula gitmek onun için sefa kaynağıydı.
  • Ailesiyle tatile gittiği için hissettiği sefayı tarif edemiyordu.
  • Gemide bir sevinç, bir bayram havası vardı.
  • Bu tarz tatiller bana inanılmaz sefa veren gezilerdi.
  • Evlerin şenliği çocuk hastalanınca tüm aileye büyük bir hüzün çökmüştü.
  • Sesi, şetareti, terbiyesi sayesinde kadın erkek demeden kendisini sevdirmişti.
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