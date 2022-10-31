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Sayı eş anlamlısı nedir? Sayı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Sayı kelimesi Türkçenin eski zamanlarından beri sıklıkla kullanılan, çeşitli birleşik kelimelerde ve birleşik fiillerde de kullanılan bir kelimedir. Genel anlamı ile ölçü belirten bir ifade olan sayı sözcüğünün farklı anlamları da bulunmaktadır. Sayının eş anlamlısı olan sözcükleri kullanmak anlamını kavramada yardımcı olabilir. Peki, sayı eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Sayı eş anlamlısı nedir? Sayı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sayı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı bulunur. Genel olarak sayma, miktar belirtme, ölçme, tartma gibi işlemlerin sonucunu birim olarak ifade eden sözcüktür. Sayı kelimesinin "hesap, rakam" anlamı Türkçeye özgü bir kullanımdır.

Sayının sözlükteki diğer anlamı da "Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri" olarak nitelendirilmiştir. Sporda da sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Sporda ifade ettiği anlam şudur: "Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik". Anlam olarak bu kadar zengin olması nedeniyle anlatımı daha açık hâle getirmek için sayı kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmak faydalıdır.

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Sayı kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Sayı kelimesi yerine kullanılabilen alternatif kelimeler vardır. Bu kelimeler sayıyla aynı anlamı taşımaktadır. Sayının eş anlamlısı kelimeler de cümle içinde sayı yerine geçebilir. Sayı eş anlamlısı kelimeler:

  • Rakam
  • Adet
  • Nüsha
  • Skor
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Sayının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sayı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Pazardayken çok para harcamasına rağmen eve gelince aldığı meyve ve sebzeleri az adette almış olması canını çok sıkmıştı.
  • Yapacağı işleri bir düzene oturtmak için bir liste hazırlayıp yapılması gereken her işe bir rakam verip onları önem sırasına göre sıraladı.
  • Kış için yeterli salça yapıp yapmadığını anlayabilmek için salçayı koydukları tenekelerin adedini kontrol etmeye karar verdi.
  • Ekindeki dergilerin nüshasını aradığı zaman bulabileceği bir yere kaydetmek için günlerce uğraştı.
  • Maçın skorunun gün boyu yürüttükleri tahminlerinin üstünde olması taraftarın çok hoşuna gitti.
  • Mükemmel bir kütüphane oluşturmak için kaç adet kitap gerektiğini bilmiyorum ama okuyucusunun daha çok olması elzemdir.
  • Takımların oyunu kazanmak için kaç skora ihtiyacı olacağı bugünkü maçtan sonra kesinleşecek.
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