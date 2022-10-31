Sayı eş anlamlısı nedir? Sayı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sayı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı bulunur. Genel olarak sayma, miktar belirtme, ölçme, tartma gibi işlemlerin sonucunu birim olarak ifade eden sözcüktür. Sayı kelimesinin "hesap, rakam" anlamı Türkçeye özgü bir kullanımdır.

Sayının sözlükteki diğer anlamı da "Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri" olarak nitelendirilmiştir. Sporda da sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Sporda ifade ettiği anlam şudur: "Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik". Anlam olarak bu kadar zengin olması nedeniyle anlatımı daha açık hâle getirmek için sayı kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmak faydalıdır.

Sayı kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Sayı kelimesi yerine kullanılabilen alternatif kelimeler vardır. Bu kelimeler sayıyla aynı anlamı taşımaktadır. Sayının eş anlamlısı kelimeler de cümle içinde sayı yerine geçebilir. Sayı eş anlamlısı kelimeler:

Rakam

Adet

Nüsha

Skor

Sayının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sayı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: