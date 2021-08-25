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Scarlett Johansson’a benzerliğiyle sayesinde milyonlarca dolar kazanan fenomenden ilginç itiraf: Dezavantajları var

25.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Kate Johansson’ ismiyle ünlenen Rus sosyal medya fenomeni Ekaterina Shumskaya, dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson’a olan benzerliğiyle dikkatleri çekiyor. Fiziksel özellikleri sayesinde 8.3 milyon takipçiye ulaşan Shumskaya, bu benzerliğin dezavantajları olduğunu söyledi.

Scarlett Johansson’a benzerliğiyle sayesinde milyonlarca dolar kazanan fenomenden ilginç itiraf: Dezavantajları var

Henüz 14 yaşındayken çevresindeki kişilerin Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’a benzediğini söylemesi Shumskaya’nın hayatını değiştirdi. Shumskaya, ünlü oyuncunun Black Widow ve Avengers'dan Natasha Romanoff karakterlerinin kıyafetlerini giyerek çektiği videolarda kısa sürede ünlendi. Bu benzerliğin güzel yanları olduğunu düşünenlerin aksine Shumskaya olumsuz taraflarını açıkladı.

“FARK ETMEMİŞTİM”

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Shumkaya, 14 yaşında kadar bu benzerliği fark etmediğini söylerken insanların kendisini devamlı eleştirmesinden bunaldığını da ifade etti. Shumkaya, “Bu benzerliğin aslında çok fazla dezavantajı var. Hiç estetik yaptırmamış olmama rağmen insanlar beni ameliyatlarımı saklamakla suçluyor. Ayrıca, sık sık 'Scarlett'e benzerliğimi kendi iyiliğim için kullanmakla' eleştiriliyoru. Bu durum aslında garip. Çünkü yüzümü değiştiremiyorum” dedi.

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Erkek arkadaşının olmadığını belirten Shumkaya, erkeklerin onu Scarlett Johansson olarak gördüğünü söyledi. Bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Shumkaya, “Şu anda bir partnerim yok ama birçok erkek bana Scarlett'e benzediğimi söylüyor. Hatta DM'lerde beni onun adıyla çağırıyor, bu biraz üzücü” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Scarlett Johansson
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