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Scarlett Johansson, Frank Grillo’nun aklını aldı: 'Altıma yaptım'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.01.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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Scarlett Johansson, Frank Grillo’nun aklını aldı: 'Altıma yaptım'

Frank Grillo Kaptan Amerika: Kış Askeri filminde birlikte rol aldığı Scarlett Johnasson’la çekimlerde yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı.

Prison Break dizisinin birinci sezonunda canlandırdığı Nick Savrinn karakteriyle tanınan Frank Grillo, genelde aksiyon filmlerinin kötü adamı olarak karşımıza çıkıyor. Avengers serisinde de yer alan Frank Grillo, katıldığı bir internet programında Kaptan Amerika: Kış Askeri filminde birlikte rol aldığı Scarlett Johnasson’la yaşadığı bir anısını anlattı.

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FRANK GRİLLO: 'ALTIMA YAPTIM'

Captain America çizgi romanlarının ünlü kötü adamı Brock Rumlow diğer adıyla Crossbones’u canlandıran Frank Grillo, filmin açılış sahnesinin çekileceği zaman dublör kullanmak istemiş. Frank Grillo, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kış Askeri filminin çekimleri için uçak gemisiyle Long Beach'e gittik. Güvertede bir vinç vardı ve biz ortalama 100 metre kadar yüksekteydik. Vince klipsli bir şekilde aşağı atlayacaktık. Bunu gördüğümde 'Ben yapmayacağım dedim, ben yapmayacağım, bırak adamım yapsın, ben yapmayacağım.' dedim. Ve o sorada Scarlett Johansson "Ben yapıyorum!" dedi ve atladı. Yani o yaptı ve ben yamak zorunda kaldım (gülüyor) Yanlış hatırlamıyorsam filmde onun arkasından gidiyordu. Geceydi ve zifiri karanlıktı. Yaptım ama o kadar çok korkuyordum ki o sırada altıma yaptım"

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Rol aldığı vurdulu kırdılı filmlerde dublör kullanmadığını söyleyen aktör, olay atlamalı uçmalı sahnelere geldiğinde dublör kullandığını itiraf etti. Frank Grillo röportajının sonunda atlamaktan hoşlanmadığını söyledi.

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