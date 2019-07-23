Scarlett Johansson'ın 11 karatlık nişan yüzüğü

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, katıldığı Comic-Con 2019 panelinde yeni nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi.

Yazar Colin Jost ile mayıs ayında nişanlanan 34 yaşındaki ABD’li oyuncu, panelde yeni filmi Black Widow ile ilgili konuşma yaparken 11 karatlık sarı pırlanta yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

Yüzüğün 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

Daha önce iki kez evlilik yapan Johansson, üçüncü evliliğine hazırlanıyor.

İki yıldır birlikte olan ve aynı evi paylaşan Johansson ile Jost, çocuklarıyla birlikte aile hayatı sürdürüyor. Çift, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.



