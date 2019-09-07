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Scarlett Johansson: Woody tacizci olamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, adı taciz skandalına karışan Woody Allen'ın masum olduğuna inandığını belirtti.

Scarlett Johansson: Woody tacizci olamaz

Üvey kızı Dylan Farrow henüz 7 yaşındayken kendisini istismar ettiği yönündeki suçlamaları nedeniyle gündemden düşmeyen Woody Allen’a Scarlett Johansson’dan da destek geldi.

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The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda Woody Allen’la birçok kez çalışan Scarlett Johansson Allen hakkında sorulan sorulara kısa açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona gibi yapımlarda birlikte çalıştığı Woody Allen’ın masum olduğuna inandığını belirtti. Açıklamasına, “Woody ile çokça sohbetim oldu.

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Ona karşı hep dürüsttüm, Woody de bana karşı çok dürüst. Woody masum olduğunu söylüyor ve ben de ona inanıyorum” şeklinde devam etti ve Woddy Allen ne zaman isterse onunla çalışacağını da ekledi.

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Daha önce Diane Keaton ve Javier Bardem gibi isimler de Woody Allen’ın masum olduğuna inandıklarını söylemişti.

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