Scoutium’dan Kanada ekibi Aurora FC ile iş birliği anlaşması

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, Kanada’da futbolcu yetiştirme ve keşfi konusunda önemli çalışmalar yürüten Aurora FC’nin akademi düzeyinde oynadığı karşılaşmaları kayıt altına alarak, oyuncuların bireysel videoları ile özel istatistiklerini hazırlayacak. Antrenörlerin futbolcu adaylarını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, Aurora FC bünyesine yeni yetenekler kazandırılmasına da destek olacak. Kulüp yetkilileri, Scoutium’un teknolojik altyapısı ile maçlarını tek platformdan görerek büyük kolaylığa kavuşacak.

Aurora FC akademisinde yer alan genç futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.

Ali Akçay: ‘’Scoutium olarak Avrupa’nın ardından Amerika Kıtasındayız’’

Yurtdışında yapılan üst üste anlaşmaların ardından yeni hedefler için konuşan Scoutium’un yönetici ortağı Ali Akçay, ‘’Almanya ve Hollanda’nın ardından Scoutium teknolojisini Kanada’ya taşımaktan mutluyuz. Futbola büyük yatırımların yapıldığı, yeni yıldızların ve büyük yeteneklerin çıkmaya başladığı bir ülke. Yenilenen iş modelimiz tüm dünyada büyük ilgi görüyor, bizim için mutluluk verici. Globalleşme hedefimiz doğrultusunda anlaşmalarımız devam edecek ve yeni ülkelerin müjdelerini vermeyi sürdüreceğiz’’ sözlerine yer verdi.

Marco Ciampa: ‘’Scoutium teknolojisi yeni motivasyon yaratacak’’

Aurora FC’nin akademi direktörü Marco Ciampa, ‘’Scoutium teknolojisini kulübümüze katmaktan dolayı mutluyuz. Oyuncularımızın hem görüntülerini hem istatistiklerini tek bir platformdan görerek gelişimlerini takip edebilmek harika olacak. İstediğimiz oyuncunun maç içindeki kısa videosunu anında izleyebilmek, maç içindeki şutları, pasları, ortaları, dribblingleri ayrı ayrı izleyebilmek muazzam. Scoutium’un kolay kullanılabilir olması bizim için önemli bir artı. Yıldız futbolcu olmak isteyen gençlerimizin bir profesyonel futbolcu gibi, maçlarındaki görüntülü analizlere anında ulaşmak bize hem hız katacak hem yeni bir motivasyon olacaktır.’’ açıklamasında bulundu.





