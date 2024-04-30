Scoutium ve Staige arasında uluslararası büyümeyi hızlandıracak ortaklık

Gerçekleşen anlaşma ile her iki taraf da ortak bir ağdan faydalanacak ve hizmetlerini birlikte sunacaklar. Bu ortaklık çerçevesinde, Scoutium sadece veri raporlarını değil, aynı zamanda maçları kaydetmek için kamera sistemlerini de müşterilerine sunabilecek. Bu sayede müşterilere sağlanan değer teklifi önemli ölçüde artacak. Aynı şekilde, Staige de mevcut ürün tekliflerine ek olarak müşterilere detaylı veri raporları sağlayabilecek.

Scoutium, Avrupa ve ABD genelinde profesyonel kulüpler ve akademiler için detaylı ve bireysel keşif raporları sunarken; kulüp yetkilileri ve antrenörler, futbolcularını daha detaylı analiz edebiliyor. Scoutium’un teknolojik altyapısı sayesinde bireysel ve takım bazlı olarak inceleme de yapılabiliyor. Özellikle Almanca konuşulan ülkelerde ciddi bir pazar konumuna sahip olan Staige de canlı yayınların yanı sıra analiz ve keşif araçları da sağlıyor.

Scoutium ve Staige iş birliği, Beşiktaş ile başarılı bir ortak test gerçekleştirdikten sonra, ortaklıkla birlikte ilk anlaşma Hollanda temsilcisi FC Dordrecht ile olurken yakın zamanda daha fazla kulüp ile anlaşmalar bekleniyor.

Ali Akçay: ''Staige ile daha kararlı adımlar atacağız''

Bu anlaşmanın global olarak kendilerine güç katacağını ifade eden Scoutium CEO'su Ali Akçay, "Staige'in kıymetli ekibiyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Scoutium'un teknolojisini dünya genelinde birçok ülkeye yaymak ve yeni müşteriler kazanmak büyük bir memnuniyet veriyor. Yenilenen iş modelimiz dünya çapında büyük ilgi görmekte olup, Staige ile daha kararlı adımlar atmayı hedefliyoruz." sözlerine yer verdi.

Florian Backhaus: ''Scoutium ile eşsiz bir değer sunacağız''

Scoutium ile birlikte önemli bir değere ulaştıklarını kaydeden Staige Uluslararası Satış Müdürü Florian Backhaus, "Scoutium'un deneyimli ekibiyle iş birliği yapmaktan ve yeni pazarlara giriş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ortak ürün teklifimizin potansiyel müşterilere eşsiz bir değer sunacağına inanıyoruz. Scoutium'un keşif ve veri analizi alanındaki uzmanlığı, ürünümüze büyük bir katkı sağlayacak" dedi.





