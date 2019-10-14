SDG ve Esad rejimi anlaştı!

Suriye ordu birliklerinin Resulayn'ın 35 km güney doğusundaki Tel Tamer'de konuşlandığı bildiriliyor.

Kent, stratejik öneme sahip M4 karayolu üzerinde bulunuyor. Pazar günü Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan bir haberde, Suriye ordusunun Türkiye'nin harekatına karşılık olarak kuzeye doğru harekete geçtiği bildirilmişti. Ancak haberde askerlerin nereye gönderileceğine ilişkin detay verilmedi.

"ANLAŞMA SİYASİ DEĞİL ASKERİ"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin ülkenin kuzeyine düzenlediği operasyona karşı Şam hükümetiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan bir SDG yetkilisi de Esad rejimiyle yapılan anlaşmanın Suriye askerlerinin sınır bölgelerine girişiyle sınırlı olduğunu, siyasi görüşmelerin daha ileriki bir aşamada yapılmasının planlandığını söyledi.

SDG tarafından yapılan açıklamada "Saldırıları önlemek ve durdurmak için, görevi sınırları ve ülkenin egemenliği korumak olan Suriye hükümetiyle anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırganlığına karşılık vermek ve Türk ordusu ile paralı askerlerin girdiği bölgeleri özgürleştirmek için SDG'ye destek verecektir" ifadesi kullanıldı.

SDG açıklamasında ayrıca "Bu anlaşma, Afrin gibi Türkiye tarafından ele geçirilen Suriye topraklarının özgürleştirilmesine imkan sağlayacaktır" denildi.



