Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sebebi şaşırttı! Japonya'da annesinin cesedini aylarca evinde saklayan kız dehşete düşürdü

Sebebi şaşırttı! Japonya'da annesinin cesedini aylarca evinde saklayan kız dehşete düşürdü

02.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda hayatını kaybeden annesinin cesedini 3 ay evde saklayan 49 yaşındaki bir kadın tutuklandı. Japon kızın annesinin cesedini saklama nedeni ise ülkede şaşkınlık yarattı.

Sebebi şaşırttı! Japonya'da annesinin cesedini aylarca evinde saklayan kız dehşete düşürdü

Japonya’nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cesedini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato’nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi. Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Henüz 10 yaşında! Sosyal medya onu konuşuyor, iki şirket sahibi bir multimilyonerHenüz 10 yaşında! Sosyal medya onu konuşuyor, iki şirket sahibi bir multimilyoner

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

2

Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Ceset üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sato’nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

(İHA)

Erken emekli olabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu! Cinsiyet değiştiren adam ülke gündemine yerleştiErken emekli olabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu! Cinsiyet değiştiren adam ülke gündemine yerleşti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Dava sona erdiSeyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Dava sona erdi
“iPhone’un gizli tuşunu buldum” dedi! Sosyal medyada viral oldu“iPhone’un gizli tuşunu buldum” dedi! Sosyal medyada viral oldu
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.