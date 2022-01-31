Erken emekli olabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu! Cinsiyet değiştiren adam ülke gündemine yerleşti

1 Ocak’ta İsviçre’de yenilenen cinsiyet değiştirme mevzuatı bir adamın ilgisini çekti. Yeni mevzuata göre bir kişinin kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirmesi için fiziki muayene ve hormon testi gibi işlemler kaldırıldı. Kişilerin cinsiyet değiştirmesi için 10 dakikalık bir görüşme ve 75 İsviçre Frangı (1070 TL) ödeme şartı getirildi. İsmi açıklanmayan bir adam ise yeni mevzuat sayesinde cinsiyetini değiştirerek daha erken emekli olabilmesinin önünü açtı.

1 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLDU

Luzern’de erkeklerin emeklilik yaşı 65 kadınlarınsa 64. Emekli maaşı ise yıllık 13 bin 480 avro (201 bin TL) tutarında. RT haber sitesinin haberine göre, Luzern kantonunda yaşayan bir adam bir yıl erken emekli olmak için kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirdi. “Bu iyi bir fırsat” diyen adam emeklilik için sadece 10 dakika süren bir görüşme ve harç parası ödedi. Şimdiye kadar, Luzern’deki yetkililerin söz konusu başvuruya itiraz etmeyi planladığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.



