MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'den yıllar sonra 'Yanarım' düeti! Sosyal medyada çok konuşuldu

Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'den yıllar sonra 'Yanarım' düeti! Sosyal medyada çok konuşuldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.08.2024 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil yıllar önce Ulan İstanbul dizisi için 'Yanarım' şarkısını seslendirmişti. Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan şarkının videosu milyonlarca izlenme almıştı. Erkan Kolçak Köstendil eski rol arkadaşı Şebnem Bozoklu'nun sunduğu Password yarışmasına konuk oldu. İkili 10 yıl sonra birlikte 'Yanarım' şarkısını söyledi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

2014-20215 yılları arasında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinin unutulmaz ikilisi Karlos ve Yaren yıllar sonra bir araya geldi. Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunduğu Password yarışmasında bir araya gelen ikili 'Yanarım' şarkısını seslendirdi.

Ekran görüntüsü 2024-08-14 113016

Ekranların yeni yarışma programı Password'ün sunuculuğunu Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu üstleniyor. Her bölüm birbirinden ünlü isimleri ağırlayan programın son bölümüne Erkan Kolçak Köstendil konuk oldu.

Ekran görüntüsü 2024-08-14 114024

Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu yıllar sonra bir araya gelince 10 yıl önce Ulan İstanbul dizisinde seslendirdikleri 'Yanarım' şarkısını söyledi.

Ekran görüntüsü 2024-08-14 113118

Yayınlandığı dönemde de popüler olan düet yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekran görüntüsü 2024-08-14 113810

İkilinin yıllar içindeki değişimi de gözlerden kaçmadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Erkan Kolçak Köstendil Şebnem Bozoklu
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere promosyonun yanı sıra yeni avantajlar geliyor!

Emeklilere promosyonun yanı sıra yeni avantajlar geliyor!

''Onu bir daha hiçbir stadyuma sokmam''

''Onu bir daha hiçbir stadyuma sokmam''

Fenerbahçe taraftarını yine kızdıracak! 'Büyük takımlarda böyle yapmazdı'

Fenerbahçe taraftarını yine kızdıracak! 'Büyük takımlarda böyle yapmazdı'

Karısını arabada başka bir erkekle yakaladı! O anları ifşa etti

Karısını arabada başka bir erkekle yakaladı! O anları ifşa etti

Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz!

Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz!

Benzine zam mı geliyor? İşte cevabı

Benzine zam mı geliyor? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.