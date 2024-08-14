Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'den yıllar sonra 'Yanarım' düeti! Sosyal medyada çok konuşuldu

2014-20215 yılları arasında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinin unutulmaz ikilisi Karlos ve Yaren yıllar sonra bir araya geldi. Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunduğu Password yarışmasında bir araya gelen ikili 'Yanarım' şarkısını seslendirdi.

Ekranların yeni yarışma programı Password'ün sunuculuğunu Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu üstleniyor. Her bölüm birbirinden ünlü isimleri ağırlayan programın son bölümüne Erkan Kolçak Köstendil konuk oldu.

Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu yıllar sonra bir araya gelince 10 yıl önce Ulan İstanbul dizisinde seslendirdikleri 'Yanarım' şarkısını söyledi.

Yayınlandığı dönemde de popüler olan düet yine sosyal medyada çok konuşuldu.

İkilinin yıllar içindeki değişimi de gözlerden kaçmadı.