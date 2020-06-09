MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'dan makyaj kapışması!

Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'dan makyaj kapışması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral sosyal medya üzerinden başlattıkları "Sınır Yok Challenge" yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Şebnem Bozoklu David Bowie makyajıyla dikkat çekti.

Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'dan makyaj kapışması!

Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral’ın Vodafone Red’in sınırsız uygulamalarını tanıtmak için challenge yaptı. Ünlü oyuncular, Instagram üzerinden "#SınırYok Challenge hashtag"i ile paylaştıkları story ve post’larda makyajdan spora çeşitli alanlarda birbirlerine meydan okuyorlar.

Büyük kapışmada sanatçılar en iyi “David Bowie” makyajı için yarıştı. YouTube’dan izleyerek yaptıkları makyajlarla büyük beğeni toplayan ünlüler kıran kırana mücadele etti. Her iki makyajın da büyük ilgi gördüğü yarışmayı az farkla Şebnem Bozoklu kazandı.

1

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şebnem Bozoklu, "Makyaj yapmayı seviyorum, David Bowie’yi daha çok. Bu yarışmayı kazanmam sürpriz olmadı" ifadelerini kullandı.

2

Meriç Aral da “Makyaj yapmaktan keyif alıyorum. Kendimi iyi hissettiriyor. David Bowie makyajı güzel bir deneyim oldu" değerlendirmesinde bulundu.

İkilinin heyecanlı ve eğlenceli mücadelesi yeni görevlerle devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'İçi rahatlar belki ben de normal bir insanım''İçi rahatlar belki ben de normal bir insanım'
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Ünlü futbolcunun eşi jüride ona eşlik edecek

Ünlü futbolcunun eşi jüride ona eşlik edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Survivor eleme açıklaması: Survivor'dan elenen isim son anda belli olacak

Survivor'da flaş eleme kararı!

Petrol Kralları ne zaman ve nerede çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları

Petrol Kralları ne zaman ve nerede çekildi?

56 yaşındaki Helen Hunt fit vücuduyla dikkat çekti

56 yaşında fit vücuduyla dikkat çekti

Buket Aydın kuralları umursamadı! Maske yok

Fazla normalleşmiş... Uyarıları hiçe saydı

Kylie Jenner gece kulübüne koştu! Karantina yalan oldu

Gece kulübüne koştu! Karantina yalan oldu

Eser Yenenler’den romantik kutlama

Eser Yenenler’den romantik kutlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.