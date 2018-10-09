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Şebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Şebnem Bozoklu, Ferzan Öztepek söyleşisine konuk oldu. Çıkışta öğrenciler, Şebnem Bozoklu’ya mikrofon uzattı ve sonrasında ortalık karıştı

Şebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdi

Şebnem Bozoklu, Ferzan Öztepek söyleşisine konuk oldu. Çıkışta Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Şebnem Bozoklu’ya mikrofon uzattı ve Antalya Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’nın iptal edilmesi hakkındaki görüşünü sordu. Ortalık karıştı.

O anları Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu kaleme aldı. İşte o yazı...

"Ferzan Özpetek söyleşisine konuk olan oyuncu Şebnem Bozoklu, etkinlikten sonra kulise geçti.
Bir müddet sonra annesinin geldiğini öğrenen oyuncu, menajeri ve güvenlik görevlileriyle dışarı çıktı.

Oyuncuyu kapıda, Akdeniz Üniversitesi'nden festivale akredite öğrenciler bekliyordu.

Festival boyunca ünlülerle kültür-sanat söyleşileri yapan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Şebnem Bozoklu'ya mikrofon uzattı ve Antalya Film Festivali'nde Ulusal Yarışma'nın iptal edilmesi hakkındaki görüşünü sordu.

Oyuncu, annesiyle kucaklaşmak üzere olduğu bir anda öğrencilerin soru sormasına mı, yoksa soruya mı bozuldu bilinmez, acayip tepki gösterdi.

Sinirleri bozulan ve ağlamaklı olan Şebnem Bozoklu'yu mikrofonu tutan öğrencinin özür dilemesi bile yatıştırmadı.

Küçük bir olay büyüyünce, araya festival yetkilileri girdi.

ÖĞRENCİLERDEN YAZILI TAAHHÜT ALDI

Öğrenciler, çekilen görüntüleri silmekle kalmayıp, görevlilerin talebi üzerine şayet ellerinde Şebnem Bozoklu'ya dair görüntü kalmışsa, onu yayınlamayacaklarına dair yazılı taahhüt verdi.

Bulunan bu ilginç çözümden sonra annesine ve çantasına kavuşan Şebnem Bozoklu, minibüsle AKM’den ayrılıp, otele geçti."

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