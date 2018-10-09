Şebnem Bozoklu'yu çıldırtan an! Görüntüleri sildirdi

Şebnem Bozoklu, Ferzan Öztepek söyleşisine konuk oldu. Çıkışta Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Şebnem Bozoklu’ya mikrofon uzattı ve Antalya Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’nın iptal edilmesi hakkındaki görüşünü sordu. Ortalık karıştı.

O anları Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu kaleme aldı. İşte o yazı...

"Ferzan Özpetek söyleşisine konuk olan oyuncu Şebnem Bozoklu, etkinlikten sonra kulise geçti.

Bir müddet sonra annesinin geldiğini öğrenen oyuncu, menajeri ve güvenlik görevlileriyle dışarı çıktı.

Oyuncuyu kapıda, Akdeniz Üniversitesi'nden festivale akredite öğrenciler bekliyordu.

Festival boyunca ünlülerle kültür-sanat söyleşileri yapan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Şebnem Bozoklu'ya mikrofon uzattı ve Antalya Film Festivali'nde Ulusal Yarışma'nın iptal edilmesi hakkındaki görüşünü sordu.

Oyuncu, annesiyle kucaklaşmak üzere olduğu bir anda öğrencilerin soru sormasına mı, yoksa soruya mı bozuldu bilinmez, acayip tepki gösterdi.

Sinirleri bozulan ve ağlamaklı olan Şebnem Bozoklu'yu mikrofonu tutan öğrencinin özür dilemesi bile yatıştırmadı.