Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor! Şoke eden suçlamalar

Şebnem Özinal 13 yıllık eşinden boşanmaya karar verdi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan avukatı, müvekkilinin eşiyle 26 Ağustos 2005’te evlendiğini 9 yaşında bir kızları olduğunu belirterek şu iddialara yer verdi:

“Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başladı. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşini aşağılayan davalı Şefik Öztek’in bu davranışları giderek arttı. Evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Müvekkil Şebnem Özinal, psikolojik tedavi için ikna etmeye çalışsa da eşi tedavi olmak istemedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davalı eş Şefik Öztek, müvekkili sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçladı. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı aldı.

Müvekkilim için 500 bin lira maddi tazminat ile 150 bin lira manevi tazminat istiyoruz. Küçük kızın velayeti ile aylık 10 bin lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Müvekkilim boşanma ile bir takım imkanları kaybedecektir. Tekrar meslek hayatına dönerek evlilik öncesi şartlarda çalışması, tiyatro oyunculuğu olan mesleği, çalışacağı sinema-tiyatro-televizyon piyasasındaki şartlar nedeniyle imkansız olduğundan müvekkilim için ayrıca 3 bin lira yoksulluk nafakasına karar verilmesini istiyoruz.”

Davanın ikinci duruşmasına katılan Şebnem Özinal, dava dilekçesindeki taleplerini tekrarlayarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme tarafların aylık gelirlerinin tespiti için duruşmayı erteledi.

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