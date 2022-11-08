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Seçenek eş anlamlısı nedir? Seçenek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler hayatın pek çok alanında karşılaşılan ve kullanılan kelimelerdir. Bir sözcüğün birden fazla eş anlamlısı olabilmektedir. Seçenek sözcüğü de bunlardan birisidir. Birden fazla eş anlamlısı ile sıkça kullanımı tercih edilen kelimeler arasındadır. Peki seçenek eş anlamlısı nedir? Seçeneğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım nasıl olmalıdır?

Seçenek eş anlamlısı nedir? Seçenek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

TDK sözlüğüne göre seçenek kelimesinin anlamı: “Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol”. Anlamından yola çıkarak seçenek sözcüğünün günlük yaşamda sıkça kullanıldığını söylemek mümkündür. Gün içinde hangi yemeğin yenileceğinden, hangi kıyafetin giyileceğine kadar pek çok kez seçenekler arasından bir tercih yapılmaktadır. Farkında olup ya da olmadan seçenek ve seçenek eş anlamlısı olan sözcükler de bu nedenle sıkça kullanılmaktadır. Diğer dillerden ve çeşitli kelimelerden türetilerek seçeneğin eş anlamlısı olan pek çok kelime Türkçeye kazandırılmıştır. Seçenek kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeleri örnek cümle içinde kullanımı sözcüğü daha iyi kavramak için fayda sağlamaktadır.

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Seçenek eş anlamlısı nedir?

Kullanım alanı geniş olan seçeneğin eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunmaktadır. Seçenek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Alternatif
  • Opsiyon
  • Şık
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Seçeneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle içinde kullanım en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir. Bir kelimeyi ve onu cümle içindeki kullanımını öğrenebilmek için örnek cümlelerden faydalanmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Seçeneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

  • Pek çok kişi, tatil planlarını belirlemeden önce sınırsız alternatif arasında kararsız kalmaktadır.
  • Bir üniversite öğrencisi için akademik kariyerini belirlemesine katkı sağlayacak pek çok opsiyondan, kendilerine en uygun olanı seçmek, çoğu zaman çileli bir durumdur.
  • Meclisteki üyeler vergi konusunda çıkartılacak yasa için günlerce çalışarak 2 opsiyon üzerinde birleşmeyi başarabildiler.
  • Lise öğrencileri sınavlarda 5 şık arasından doğru olanı bulabilmek için zamanla yarışmaktadırlar.
  • Alternatiflerin çok olması bazen doğru olanı ya da uygun olanı bulma konusunda zorluk çekmeye sebep olabilir.
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