Seçenek eş anlamlısı nedir? Seçenek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

TDK sözlüğüne göre seçenek kelimesinin anlamı: “Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol”. Anlamından yola çıkarak seçenek sözcüğünün günlük yaşamda sıkça kullanıldığını söylemek mümkündür. Gün içinde hangi yemeğin yenileceğinden, hangi kıyafetin giyileceğine kadar pek çok kez seçenekler arasından bir tercih yapılmaktadır. Farkında olup ya da olmadan seçenek ve seçenek eş anlamlısı olan sözcükler de bu nedenle sıkça kullanılmaktadır. Diğer dillerden ve çeşitli kelimelerden türetilerek seçeneğin eş anlamlısı olan pek çok kelime Türkçeye kazandırılmıştır. Seçenek kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeleri örnek cümle içinde kullanımı sözcüğü daha iyi kavramak için fayda sağlamaktadır.

Seçenek eş anlamlısı nedir?

Kullanım alanı geniş olan seçeneğin eş anlamlısı olan birçok sözcük bulunmaktadır. Seçenek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Alternatif

Opsiyon

Şık

Seçeneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle içinde kullanım en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir. Bir kelimeyi ve onu cümle içindeki kullanımını öğrenebilmek için örnek cümlelerden faydalanmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Seçeneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir: