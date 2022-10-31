Menfaat eş anlamlısı nedir? Menfaat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Menfaat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "fayda, çıkar" anlamına gelen "menfaʿat" kelimesinden alıntıdır. Halk ağzında genellikle olumsuz bir anlamda kullanılan bu kelime dilimizde de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre menfaatin anlamı "çıkar"dır. Menfaat kelimesiyle türetilen çeşitli birleşik kelime ve birleşik kelime de mevcuttur. Farklı anlamlarda kullanılan bu kelimelere örnek vermek gerekirse:

Menfaat gütmek: Çıkarını ön planda tutma anlamında kullanılır.

Menfaat düşkünü: Çıkarcı olan kişiler için kullanılan bir ifadedir.

Amme menfaati: Kamu yararı anlamına gelir.

Menfaat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede eş anlamlılık diğer dillerde olduğu gibi net çizgilere sahip değildir. Bunun nedeni kelimelerin zamanla anlamlarının hem kullanımdan kaynaklı hem de ihtiyaçlar doğrultusunda değişmesidir. Bu nedenle aynı anlama gelebilecek kelimeler eş anlamlı olabildiği gibi benzer anlama gelen kelimeler de eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Hemen hemen her kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlısı vardır. Menfaatin eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Menfaat eş anlamlısı:

Çıkar

Menfaat kelimesinin eş anlamı olan çıkar kelimesi cümle içinde menfaat yerine kullanıldığı zaman herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Menfaatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Menfaat eş anlamlısı olan kelimeler ve menfaat kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: