SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim: ''Maç sonunda görüşeceğiz sizinle''

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim: ''Maç sonunda görüşeceğiz sizinle''

10.12.2023 22:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda Eyüpsporlu bazı taraftarlar, Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu. O anlarda Arda Turan'ın tribünlere tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim: ''Maç sonunda görüşeceğiz sizinle''

Eyüpspor - Şanlıurfaspor karşılaşmasında Eyüpsporlu bazı taraftarlar, Seçil Erzan'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Arda Turan küfürlü tezahürata büyük tepki gösterdi.

EN ÇOK PARA KAPTIRAN İSİMLERDEN

Screenshot_1

Seçil Erzan'a en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, küfürlü tezahüratı duyunca bir hayli sinirlendi. Teknik ekip dahil tribüne doğru yöneldi ve taraftarlara tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Semih Kaya için zorla getirme kararı

Semih Kaya için zorla getirme kararı

 Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

 Seçil Erzan'ın çantacısının Bulgaristan trafiği

Seçil Erzan'ın çantacısının Bulgaristan trafiği

 ''Bize doğruları söyle yoksa yıllarca yatarsın!''

''Bize doğruları söyle yoksa yıllarca yatarsın!''

 ''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

''Kendimi yerden yere atıyorum, ölmek istiyorum''

 "Çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''

"Çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm''

 Deste deste paralarla görüntüler çıktı! Hepsini Seçil Erzan'a göndermiş

Deste deste paralarla görüntüler çıktı! Hepsini Seçil Erzan'a göndermiş

 Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

"GÖRÜŞECEĞİZ MAÇTAN SONRA"

Screenshot_2

Yapılan tezahüratlara sinirlenen Arda Turan, tribünlere doğru dönerek, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." şeklinde isyanda bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DELİL OLARAK DAVA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Screenshot_3

Bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girmişti. Görüşmelerde, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, banka yöneticileriyle görüşmeye gitmeden önce fondaki kişilerin listesini istediği, Seçil Erzan'ın ise bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği kayıtlara işlenmişti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
[RMV-10]
Derbi oynanırken tehdit mesajları aldıDerbi oynanırken tehdit mesajları aldı
Trabzonspor ikinci yarıda rakibe gol oldu yağdıTrabzonspor ikinci yarıda rakibe gol oldu yağdı
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan spor lig 1 10 maçı erden maçın
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için o rakamları tek tek açıkladı: Dolar bazında rekor kırılmasını bekliyorum

Asgari ücret için o rakamları tek tek açıkladı: Dolar bazında rekor kırılmasını bekliyorum

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiradeni öldürüp, intihar etti

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiradeni öldürüp, intihar etti

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Volkan Demirel 90+8'de büyük şok geçirdi

Volkan Demirel 90+8'de büyük şok geçirdi

"Baban yoksa sevincin bile yarım kalır...”

"Baban yoksa sevincin bile yarım kalır...”

Rakip kaleye toplamda 42 gol attılar

Rakip kaleye toplamda 42 gol attılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.