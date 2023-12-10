Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim: ''Maç sonunda görüşeceğiz sizinle''

Eyüpspor - Şanlıurfaspor karşılaşmasında Eyüpsporlu bazı taraftarlar, Seçil Erzan'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Arda Turan küfürlü tezahürata büyük tepki gösterdi.

EN ÇOK PARA KAPTIRAN İSİMLERDEN

Seçil Erzan'a en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, küfürlü tezahüratı duyunca bir hayli sinirlendi. Teknik ekip dahil tribüne doğru yöneldi ve taraftarlara tepki gösterdi.

"GÖRÜŞECEĞİZ MAÇTAN SONRA"

Yapılan tezahüratlara sinirlenen Arda Turan, tribünlere doğru dönerek, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." şeklinde isyanda bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DELİL OLARAK DAVA DOSYASINA GİRMİŞTİ

Bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girmişti. Görüşmelerde, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, banka yöneticileriyle görüşmeye gitmeden önce fondaki kişilerin listesini istediği, Seçil Erzan'ın ise bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği kayıtlara işlenmişti.





