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Seçkin Özdemir'den zorunlu sakal

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Seçkin Özdemir, önceki gün Akatlar’daki bir marketten çıkarken objektife takıldı.

Seçkin Özdemir'den zorunlu sakal

Habercileri görünce şaşıran ve “Beni burada nasıl buldunuz?” diye soran oyuncunun yeni imajı dikkat çekti.

Sakal bıraktığı görülen Özdemir, yakında Star TV’de başlayacak dizisi için sakallarını uzattığını söyledi.

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Seçkin Özdemir yeni imaj

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