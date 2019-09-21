Seçkin Özdemir'den zorunlu sakal

Habercileri g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131ran ve \u201cBeni burada nas\u0131l buldunuz?\u201d diye soran oyuncunun yeni imaj\u0131 dikkat \u00e7ekti.\nSakal b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclen \u00d6zdemir, yak\u0131nda Star TV\u2019de ba\u015flayacak dizisi i\u00e7in sakallar\u0131n\u0131 uzatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\n\n44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! Cem Y\u0131lmaz'dan Reynmen cevab\u0131!H\u00fclya Av\u015far eski e\u015fini yumruklad\u0131!
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