Seçkin Piriler'den küs olduğu arkadaşı Meral Kaplan'a haciz!

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan arasındaki olaylar bitmiyor.

Geçen yaz saç başa kavga eden yakın arkadaş uzun süredir magazin gündeminde.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan’a icra gönderdi.

İcra memurları Meral Kaplan’ın Ortaköy’deki evine gitti. Haciz işlemi başlatıldı. Görevliler Meral Kaplan’ın arabasına el koydu.

Meral Kaplan’ın Seçkin Piriler’e olan borcu 25 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

