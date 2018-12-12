MAGAZİN

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Akgül bacak pozuyla herkesi şaşırttı.

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olduğu kadar altına düştüğü notla da takipçilerini şaşırttı.

Kadrosunda bulunduğu magazin programından ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen ve sonrasında da internet üzerinden açtığı bir kanal vasıtasıyla sevenlerine ulaşan Seda Akgül sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

seda-akgul-ic

Yaptığı yorumları ve paylaştığı fotoğraflarla kendisinden söz ettiren Akgül bu defa evinin mutfağının kapısında verdiği pozla öne çıktı

Mutfak kapısının kasasında bir hayli yukarıya kaldırdığı bacağıyla objektife poz veren Akgül bu ilginç kareyi: “Akşama yemekte ne var sizce?” notuyla paylaştı.

PARTNERDeniz'e şok! 112 bin TL ödeyecekDeniz'e şok! 112 bin TL ödeyecek
Açıklama yapmak zorunda kaldıAçıklama yapmak zorunda kaldı
2 derece vız geldi! Sokaklarda böyle dolaştı2 derece vız geldi! Sokaklarda böyle dolaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül seda akgül instagram

En Çok Okunan Haberler

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Yol çalışması yapan işçiler tarihi mermer kuyu buldu

Yol çalışması yapan işçiler tarihi mermer kuyu buldu

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

İlginizi Çekebilir

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Murat Boz ve Aslı Enver birlikteliği duyulunca...

Murat Boz ve Aslı Enver birlikteliği duyulunca...

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
geldin ninemin yaşına şu hareketlere bak ya
kadın budu küfte var bebammmmmmm
seda bacağı güzel kaldırmışsın inkar edilemez, her kadın kaldıramaz bu kadar ama bebeğim ayakların 45 numara gibi görünüyor ya:(((((((((
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Kaya'dan şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum

Şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum

Ebru Gündeş duruşmaya gelmedi! Son uyarı

Duruşmaya gelmedi! Bir daha gelmezse...

Aslı Bekiroğlu, Dilan Çiçek Deniz’le olan dansıyla iligili açıklama yaptı

Açıklama yapmak zorunda kaldı

Gigi Hadid’e 2 derece vız geldi...

2 derece vız geldi! Sokaklarda böyle dolaştı

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Samimi itiraf: Enerji patlaması yaşıyorum

Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz'ın hayatı trende değişti

Bir tren yolculuğuyla hayatı değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.