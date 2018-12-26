Seda Akgül'den itiraflar: Hiç hamile kalmadım

Yaptığı her açıklama ve paylaşımla olay olmayı başaran ünlü sunucu Seda Akgül, bu kez Twitter hesabından hem itiraflarda bulundu hem içini takipçilerine döktü.

"Hayatımda hiç sevilmedim" diyen Seda Akgül şunları söyledi:

"HAYATIMDA HİÇ SEVİLMEDİM"

"Hiç hamile kalmadım, hiç anlaşılmadım, iş hayatımda hep özverili oldukça kaybettim. Tırnaklarımla çabalamadan, hiç bir kısmet kucağıma düşmedi. Son 20 yıldır ailemden ayrı şehirde yaşıyorum çünkü acılarına uzak olmak istiyorum. Normal mi?

'ADALET DUYGUM SARSILDI'

İşin kötüsü, mesleğim icabı 20 yıldır hissettiklerimi söyleyemedim, ya da hissetmediklerimi defalarca söylemek zorunda kaldım... Gerçi “zayıf cins” olarak algılanan kadınlardan beklenenin fazlasını yaptım..Sonuç: 0

Adalet duygum artık sarsıldı... Bence yaşamaya değer tek şey oydu. Özgüveni olmayan, yüzeysel insanların yaptığı boş sohbetler... Berbat espri anlayışı, 10 sn.’de adam harcama, uzay pahalı yerlerde hava atmak için lüks araba kiralayan gerzekler, kredi ile marka çanta alan çatlak kızlar... Ahhh ahhh..."

