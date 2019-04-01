MAGAZİN

Seda Akgül'den Müge ve Gülşen'e sitem! 'Ayıp ettiniz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Seda Akgül yaptığı paylaşımlarla “2 Sayfa” programını ve sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel’i eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’nın canlı yayın konuğu olan Bahar Candan, Seda Akgül hakkında Instagram paylaşımlarını kast ederek bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söylemiş, programın sunucuları da bu açıklamayı destekler şekilde konuşmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Seda Akgül, “Bir yorum muhattabına sorulur. Yıllarının gazetecilerine bunları öğretecek değilim” diyerek Müge ve Gülşen'e sitem etti.

Bahar Candan’dan Seda Akgül’e ağır sözler! 'Kocaman kadın yakıştıramıyorum'Bahar Candan’dan Seda Akgül’e ağır sözler! 'Kocaman kadın yakıştıramıyorum'
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Anahtar Kelimeler:
2.Sayfa seda akgül Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel

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