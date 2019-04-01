Seda Akgül'den Müge ve Gülşen'e sitem! 'Ayıp ettiniz'

Geçtiğimiz hafta Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’nın canlı yayın konuğu olan Bahar Candan, Seda Akgül hakkında Instagram paylaşımlarını kast ederek bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söylemiş, programın sunucuları da bu açıklamayı destekler şekilde konuşmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Seda Akgül, “Bir yorum muhattabına sorulur. Yıllarının gazetecilerine bunları öğretecek değilim” diyerek Müge ve Gülşen'e sitem etti.