Seda Akgül: Erkekler 'kahve içelim mi?' diye fotoğraf atıyor!

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına bugün sunucu Seda Akgül konuk oldu. Akgül bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

İşte Seda Akgül'ün açıklamalarından satır başları:

Bana hayatım boyunca kimse tektaş takmadı. Nişanlanınca nişanlım da almadı. Kendi tektaşım vardı, onu taktım. Ama soranlara küçük düşmesin diye 'nişanlım aldı' dedim.

O sadece kendine bir alyans aldı. Bu durumdan hiç de rahatsız olmadı. Kendin alabilecek olsan bile bir erkeğin sana hediye etmesi çok hoş bir şey.

Bana hiç yüzük takılmamışken 'evet dedim. Eser'in aldığı yüzük kadar tektaş da takılsa kabul ederim. Önemli olan beni sevmesi.

Bana sosyal medyadan vücut çalışıp, fotoğraf gönderip 'kahve içelim mi?' diyen yüzlerce erkek var.

İKİ FOTOĞRAFTA DA PHOTOSHOP VAR!

Arkadaşımla yıllar sonra kavuşmuşuz. O fotoğrafların ikisinde de photoshop var. Espri olsun diye yaptık. Bir tanesini Kim Kardashian gibi yaptık. Popo büyüttük, göğüsleri büyüttük ve beli incelttik.

Onu ben paylaştım, arkadaşım da o fotoğrafın tam tersini yaptı. Bel kısmını büyülttü, belim simit gibi oldu. Aramızda eğlenmek için böyle bir şey yaptık.

