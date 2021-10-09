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Seda Akgül, Fatih Portakal – Fulya Öztürk tartışmasına dahil oldu: Ciyak ciyak bağıran

09.10.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına Fatih Portakal'dan çok sert eleştiri gelmiş, programın sunucusu Fulya Öztürk de canlı yayında Portakal'a yanıt vermişti. İkili arasındaki polemiğe, ünlü sunucu Seda Akgül de katıldı.

Fox Tv'de Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'ün programında, 'Hayırlı Cumalar' yazısı önünde bir konuğunun eşinin gizli çekilmiş videosunu izletmesine izin vermesine 'ilkesizlik' yorumu yapan, aynı kanalın eski ana haber sunucusu Fatih Portakal'a "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz" diye ekranlardan bağırmasına sunucu ve televizyoncu Seda Akgül'den çok konuşulacak bir yorum geldi.

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'EKMEK YEDİĞİNİZ YERE LAF EDEMEZSİNİZ. SİZ EKMEK YEDİĞİNİZ YERE BİLE LAF EDİYORSUNUZ'

Geçen cuma Fox Tv'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin, eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. Öztürk, konuyla ilgili çıkan haberleri ardından, programında oldukça sert açıklamalar yaptı. İsim vermeden kendisini eleştiren eski Fox Haber sunucusu Fatih Portakal'a da yüklenen Öztürk, "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Siz ekmek yediğiniz yere bile laf ediyorsunuz" iddiasında bulundu.

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'SİZ BENİ OTURDUĞUNUZ YERDE KÜÇÜMSEYİP AŞAĞILAMAYASINIZ'

Öztürk geçtiğimiz günlerde yayınlanan programında ise olayın ardından çıkan haberlere yanıt verdi. Öztürk'ün yanıt verirken zaman zaman ağladığı görüldü. Konuşmasına konuyla ilgili özür dileyerek başlayan Öztürk, "Ben buralara tırnaklarımla geldim, hiçbir yerimi açmadım, hiçbir yerimi ortalara sermeden, hiç kimsenin sevgilisi olmadan, sıfır torpille..." ifadelerini kullandı. "Kazandığım maaşın yüzde 5'ini harcamışımdır ya da harcamamışımdır" ifadelerini kullanan Öztürk, "Siz beni oturduğunuz yerde küçümseyip aşağılamayasınız" diye Fatih Portakal'a seslendi.

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"SİZ OLMAMIŞ ARMUDU DALINDAN KOPARIRSANIZ, ONU DA BÖYLE ZİYAFET SOFRASINA SUNARSANIZ..."

Sosyal medyada deprem etkisi yaratan bu sözlerin ardından, sunucu ve televizyoncu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabından Fatih Portakal'a destek vererek, Fulya Öztürk'ü yerden yere vurdu.

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Öztürk'ün ekranda program yapacak kadar iyi bir gazeteci ya da sunucu olmadığını ifade eden Akgül "Siz olmamış armudu dalından koparırsanız, onu da böyle ziyafet sofrasına sunarsanız, çalıştığı kanal ne kadar rafine olursa olsun, bir anda en basit, en seviyesiz kanala dönüştürebilir... Şekil A 'da görüldüğü gibi... Ciyak ciyak bağıran seyirciye saygısı olmayan" diye konuştu.

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fatih portakal Fulya Öztürk
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