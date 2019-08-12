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Seda Akgül plaj elbisesini giydi poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Akgül plaj elbisesini evde giyip poz verdi eleştiri gelince tepki gösterdi

Seda Akgül plaj elbisesini giydi poz verdi

Son zamanlardaki değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Seda Akgül şu sıralar işletmecilikle uğraşıyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Akgül yine olay olmayı başardı.

Akgül yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. Akgül paylaşımına "Tatile gidemeyince... Plaj elbisemi evde giydimmmm... No photoshop.... No make-up.... Just friends... Bence MUHTEŞEMİM... Çünkü benim.... Ayrıca karnımı siz mi doyuruyorsunuz? Size ne benim pozlarımdan... Beğenmeyen takipten çıksın. Ben kendime bayılıyorummmmmm... Haber sunarken çok iyiydin diyenler! Ben iyi ve cesurken siz neredeydiniz? TATLI SU BALIKLARI!" notunu düştü.

gğgğg

Akgül'e bir yorum daha gelince iyice kızdı ve bir paylaşım daha yapıp şunları yazdı:

gğgğgğg

"Çok utandım yaaa... Memlekette bunca ikiyüzlü, bunca menfaatçi, bunca tatlı su balığı varken utanmak bana düştü..."

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