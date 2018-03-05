MAGAZİN

Seda Akgül, Tarkan taklidi yaparak açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Sunucu Seda Akgül kendisine sürekli olarak yöneltilen kilo sorularına, Tarkan'ın videosunu taklit ettiği bir paylaşımla açıklık getirmek istedi.

Seda Akgül, Tarkan taklidi yaparak açıkladı

Bir magazin programında sunuculuk yapan Seda Akgül geride bıraktığımız yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve kısa zamanda böylesi büyük miktarda kiloları verme nedeni olarak ameliyat geçirdiği iddiaları dile getirilmişti.

Zaman zaman bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve kendisinin bu konuda daha fazla malzeme edilmesini istemeyen Akgül, paylaştığı son videoyla konuyu çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Şarkıcı Tarkan’ın çok konuşulan bebek videosunu taklit eden ve kilolarını nasıl verdiğiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyen Akgül’ün jest ve mimiklerini Tarkan’ınkilerle neredeyse aynı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül Tarkan kilo

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
kusacam şimdi,abartılar
yeter artık suyu çıktı
Haklisin kardes cocuk dogmadan ünlendi
Diğer Haberler
Sosyetik Ev Kadınları bitti mi? Yeni bölümler neden yayınlanmıyor?

Sosyetik Ev Kadınları bitti mi? Yeni bölümler neden yayınlanmıyor?

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

Murat Yıldırım: 'İmane bana verilmiş en güzel hediye'

Murat Yıldırım: 'İmane bana verilmiş en güzel hediye'

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.