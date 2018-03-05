Seda Akgül, Tarkan taklidi yaparak açıkladı

Bir magazin programında sunuculuk yapan Seda Akgül geride bıraktığımız yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve kısa zamanda böylesi büyük miktarda kiloları verme nedeni olarak ameliyat geçirdiği iddiaları dile getirilmişti.

Zaman zaman bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve kendisinin bu konuda daha fazla malzeme edilmesini istemeyen Akgül, paylaştığı son videoyla konuyu çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Şarkıcı Tarkan’ın çok konuşulan bebek videosunu taklit eden ve kilolarını nasıl verdiğiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyen Akgül’ün jest ve mimiklerini Tarkan’ınkilerle neredeyse aynı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.