Seda Akgül TV8'den neden ayrıldı? Seda Akgül hangi kanalda program yapacak?

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının yorumcularından Seda Akgül, bugün canlı yayında izleyicilere veda etti. Seda Akgül'ün Kanal D'nin yeni sezonda yapacağı iddialı bir programı için TV8'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Kanal D'nin yeni Genel Müdürü Murat Saygı, Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon için iddialı yapımlar hazırlıyor. Bunlardan birisi de ünlü isimlerin sunacağı ve hafta içi gündüz kuşağında ekran gelecek olan '4 Kadın' isimli program olacak. Ünlü sunucu Seda Akgül de bu program için yeni sezon öncesinde Kanal D ile anlaştı.

4 Kadın programında Seda Akgül'le birlikte Hande Ataizi ve Derya Tuna ile son dönemlerde sosyal medyadaki videolarıyla olay olan oyuncu Eylül Öztürk Özkan'ın olacağı iddia edildi.





