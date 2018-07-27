MAGAZİN

Seda Akgül TV8'den neden ayrıldı? Seda Akgül hangi kanalda program yapacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 23:57 | Son Güncelleme

TV8'de sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım programından ayrılan Seda Akgül'ün yeni kanalı ve programı belli oldu.

Seda Akgül TV8'den neden ayrıldı? Seda Akgül hangi kanalda program yapacak?

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının yorumcularından Seda Akgül, bugün canlı yayında izleyicilere veda etti. Seda Akgül'ün Kanal D'nin yeni sezonda yapacağı iddialı bir programı için TV8'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Kanal D'nin yeni Genel Müdürü Murat Saygı, Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon için iddialı yapımlar hazırlıyor. Bunlardan birisi de ünlü isimlerin sunacağı ve hafta içi gündüz kuşağında ekran gelecek olan '4 Kadın' isimli program olacak. Ünlü sunucu Seda Akgül de bu program için yeni sezon öncesinde Kanal D ile anlaştı.

4 Kadın programında Seda Akgül'le birlikte Hande Ataizi ve Derya Tuna ile son dönemlerde sosyal medyadaki videolarıyla olay olan oyuncu Eylül Öztürk Özkan'ın olacağı iddia edildi.

seda-akgül

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Songül Öden, Suriyeli kadınlarla buluştuSongül Öden, Suriyeli kadınlarla buluştu
Murat Boz'un yeni partneri belli oldu!Murat Boz'un yeni partneri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül kanal d TV8 Eylül Öztürk Özkan 4 kadın hande ataizi Derya Tuna

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor Nagihan Karadere'nin Çeşme'de tatil keyfi

Survivor Nagihan Karadere'nin Çeşme'de tatil keyfi

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'dan Kanal D'de yeni program

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'dan Kanal D'de yeni program

Aslı Enver yeni sezon öncesi enerji depoluyor

Aslı Enver yeni sezon öncesi enerji depoluyor

Şahan Gökbakar'ın 'Kanlı Ay' tutulması paylaşımı olay oldu!

Şahan Gökbakar'ın 'Kanlı Ay' tutulması paylaşımı olay oldu!

Joe Satriani İstanbul'da konser verdi

Joe Satriani İstanbul'da konser verdi

Zuhal Topal'la Sofrada Fox TV'de başlıyor! Bu defa gelinler ve kayınvalideler yarışacak!

Zuhal Topal'la Sofrada Fox TV'de başlıyor! Bu defa gelinler ve kayınvalideler yarışacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.